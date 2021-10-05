В Днепре, в больнице, спасают целую семью с коронавирусом в тяжелой форме: подробности

В городе Днепре сложилась непростая ситуация в местных медицинских учреждениях, где лечат сейчас больных с коронавирусом. Свободных коек уже нет, в том числе, и в реанимационном отделении областного коммунального учреждения, где выхаживают самых тяжелых больных. Четверо днепровчан находятся здесь в очень тяжелом состоянии. Об этом проинформировал представителей СМИ во время брифинга главный врач учреждения Сергей Рыженко.

Больница Мечникова принимает тяжелых больных коронавирус (фото из открытых источников)

По его словам, ковид-реанимация уже заполнена. Здесь 25 ковид-больных, четверо из них в критическом состоянии. Врачи прилагают все усилия, чтобы они могли дышать сами. Здесь берут на себя опеку над самыми трудными земляками.

Врач еще сказал, что в городе сложная ситуация, ведь горожане болеют целыми семьями.

Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь трем семьям, которых в ковид-стационара привезли в очень запущенном состоянии. Ни один из них в свое время не получил укол, который мог бы защитить от болезни.

В качестве примера, глава крупнейшего днепровского медицинского учреждения, рассказал о двух своих пациентах. 80-летние Лидия Степановна и Михаил Васильевич родом из соседнего города Марганец. Они, начиная со школы, всю жизнь идут рука об руку. Четвертые сутки боремся за их жизнь. Медики сделали так, чтобы они не знали, какие муки переносят. Дети супругов тоже болеют короновирусом, лежат в другом ковид-стационаре. Самостоятельно эти больные не дышат, и говорить без кислорода тоже не могут.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Днепре женщина убила своего малолетнего сына. Спасала ребенка и его мать бабушка, что наведалась в квартиру дочери в Днепре. Впрочем, даже оперативное обращение женщины к врачам не гарантировало спасение ее внука.

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