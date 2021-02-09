Шмыгаль прогнозировал появление новых штаммов коронавируса в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в страну могут прийти новые штаммы коронавируса. Об этом политик рассказал во время своего выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Денис Шмыгаль заявил, что власти готовы противостоять новым штаммам коронавируса - фото: из открытых источников

Так, по словам премьер-министра, в Украину еще могут прийти новые штаммы коронавируса. Однако, несмотря на эту неутешительную новость, власти готовы к такому повороту событий. Денис Шмыгаль также отметил, что в тот период, пока в стране действовал жесткий карантин, у медиков была возможность как можно лучше изучить вирус. Также врачи уделили много внимания вопросам по спасанию жизни больных коронавирусом и в целом лечения этого заболевания.

На сегодняшний день в Украине готовы 60 тысяч коек для заболевших COVID-19. Также имеется 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Власти с уверенностью заявляют, что сейчас страна полностью готова бороться с коронавирусом, даже в случае, если обнаружатся новые штаммы, что вовсе не исключается.

Стоит отметить, что во время своего вчерашнего выступления на форуме президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готово отменить карантинные ограничения для тех, кто уже переболел или же сделал вакцинацию.

Шмыгаль отметил, что сейчас вакцинация от коронавируса является едва ли не единственным шансом украинцев вернуться к нормальной жизни.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что кроме Зеленского, Шмыгаля и Степанова вне очереди могут вакцинировать еще "авторитетов", а также о том, что Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca.





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