Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

Ряд стран не рекомендовали вакцинировать пожилых людей препаратом AstraZeneca из-за недостаточной информации об эффективности среди этой категории. Министр здравоохранения Максим Степанов речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказал, будут ли прививать пожилых украинцев вакциной AstraZeneca.

Максим Степанов (фото из открытых источников)

В Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование в определенных возрастных группах.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно использования ее (вакцины AstraZeneca — ред.) в разных возрастных группах. Есть разные сообщения, а есть факты", — добавил он.

Кроме того, как заявил Максим Степанов, Минздрав будет убеждать украинцев вакцинироваться от COVID-19 c помощью "авторитетов"

"Мы допускаем внесении изменений именно по популяризации кампании. Хотим показать безопасность этой вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно, чтобы у людей было доверие. Такое доверие возникает когда, например, министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться, или президент страны", – сообщил он.

Напомним, уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech. Такую информацию обнародовал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале. Уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech.

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