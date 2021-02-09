logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

45998.28

ETH/USD

1742.86

LTC/USD

166.81

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

В Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения

сегодня, 00:33
Автор:

Ольга Чародий

Ряд стран не рекомендовали вакцинировать пожилых людей  препаратом AstraZeneca из-за недостаточной информации об эффективности среди этой категории. Министр здравоохранения Максим Степанов речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказал, будут ли прививать пожилых украинцев вакциной AstraZeneca.

Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

Максим Степанов (фото из открытых источников)

В Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование в определенных возрастных группах.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно использования ее (вакцины AstraZeneca — ред.) в разных возрастных группах. Есть разные сообщения, а есть факты", — добавил он.

Кроме того, как заявил Максим Степанов, Минздрав будет убеждать украинцев вакцинироваться от COVID-19 c помощью "авторитетов"

"Мы допускаем внесении изменений именно по популяризации кампании. Хотим показать безопасность этой вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно, чтобы у людей было доверие. Такое доверие возникает когда, например, министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться, или президент страны", – сообщил он.

Напомним, уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech. Такую информацию обнародовал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале. Уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=77nj2miAx4Q&feature=youtu.be
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ