Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

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Ольга Чародий
Ряд стран не рекомендовали вакцинировать пожилых людей
препаратом AstraZeneca из-за недостаточной информации об
эффективности среди этой категории. Министр здравоохранения Максим Степанов речь
в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказал, будут ли прививать пожилых
украинцев вакциной AstraZeneca.
Максим Степанов (фото из открытых источников)
В Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca
все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут
пересмотреть использование в определенных возрастных группах.
Кроме того, как заявил Максим Степанов, Минздрав будет
убеждать украинцев вакцинироваться от COVID-19 c помощью
"авторитетов"
Напомним, уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech. Такую информацию обнародовал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале. Уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech.
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