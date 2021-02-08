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Кроме Зеленского, Шмыгаля и Степанова вне очереди могут вакцинировать еще "авторитетов"

Это поможет вызвать доверие украинцев

сегодня, 17:24
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Минздраве рассматривают возможность внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса. Они предполагают быстрее ввести вакцину не только президенту, главе правительства, главе Минздрава, а еще и "общественным авторитетам". Об этом Степанов рассказал на форуме по вопросам коронавируса в Киеве. 

Кроме Зеленского, Шмыгаля и Степанова вне очереди могут вакцинировать еще "авторитетов"

Максим Степанов - фото из открытых источников

Председатель министерства здравоохранения подчеркнул, что данное решение поможет показать безопасность препарата, которым собираются вакцинировать население страны, и таким образом вызвать доверие сограждан. Более того, по словам министра, быстрее вакцинироваться могут и общественные авторитеты. 

"Так случилось, что я и Владимир Александрович не относимся ни к одной группе риска, поэтому приходимся на пятый этап. Но чтобы доказать (безопасность вакцин – ред.)... По такому пути идут разные страны мира, когда прививаются первые лица государства. В том числе, здесь могут быть люди, которые являются авторитетами в обществе", — заявил Степанов. 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса. При этом пока что вакцинация является добровольной. При этом государственный глава сказал, что если человек не будет иметь прививки, он потеряет некоторые возможности. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Украина получит от Евросоюза 50 млн евро. Средства выделит государственное кредитное учреждение ЕС — Европейский инвестиционный банк. Деньги направят на закупку вакцины, логистику и оборудование.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/8/7282708/
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