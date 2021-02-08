Что потеряют украинцы, если откажутся от вакцинации - Зеленский

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Кириєнко Анна
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в Украине будет добровольной. Однако, если человек не будет иметь прививки, он потеряет некоторые возможности. Об этом глава государства сообщил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Что будет с украинцами которые откажутся от вакцинации против COVID-19. Фото: gazeta.ru
Прежде всего те граждане, которые не пройдут вакцинацию, не смогут попасть в Европейский Союз.
Соответственно без прививки против COVID-19 украинцев не пустят на границы европейских стран.
Президент сообщил, что Украина должна соответствовать европейским нормам и делать все то же, что вводит ЕС.
Напомним, что известный миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что человечество могут ждать две серьезные угрозы после пандемии коронавируса. О чем идет речь и чем это опасно, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что прямо сейчас вблизи конгрессно-выставочного центра "Парковый", где проходит форум "Украина 30", собрались жители Киева с плакатами. Они требуют восстановить работу закрытых телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Фотографии и видео с места происшествия можно посмотреть здесь.
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Георгий
сегодня, 14:55
Да... у всех прям валом денег на поездки в ЕС, ЗЕ ты сначала ЗП рабочим дай достойные а потом страшилки пиши