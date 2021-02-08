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Что потеряют украинцы, если откажутся от вакцинации - Зеленский

Вакцинированные украинцы потеряют серьезную возможность

сегодня, 14:20
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в Украине будет добровольной. Однако, если человек не будет иметь прививки, он потеряет некоторые возможности. Об этом глава государства сообщил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Что потеряют украинцы, если откажутся от вакцинации - Зеленский

Что будет с украинцами которые откажутся от вакцинации против COVID-19. Фото: gazeta.ru

Прежде всего те граждане, которые не пройдут вакцинацию, не смогут попасть в Европейский Союз.

"Исходя из моего общения с европейскими лидерами, Европа точно не даст возможности для свободного передвижения, если путешественники не прошли вакцинацию", — сказал президент.

Соответственно без прививки против COVID-19 украинцев не пустят на границы европейских стран.

"Если граждане (в целях туризма или работы) захотят поехать куда-то, то надо будет делать эту процедуру. Не уверен, будет ли паспорт вакцинации введен во всех странах и будет ли он вообще введен, однако уверен, что вакцина поможет", — добавил Зеленский.

Президент сообщил, что Украина должна соответствовать европейским нормам и делать все то же, что вводит ЕС.

Напомним, что известный миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что человечество могут ждать две серьезные угрозы после пандемии коронавируса. О чем идет речь и чем это опасно, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что прямо сейчас вблизи конгрессно-выставочного центра "Парковый", где проходит форум "Украина 30", собрались жители Киева с плакатами. Они требуют восстановить работу закрытых телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Фотографии и видео с места происшествия можно посмотреть здесь.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JhvStQb3J7Q&ab_channel=UkrinformTV
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comments

Обусуждения

Георгий

сегодня, 14:55

Да... у всех прям валом денег на поездки в ЕС, ЗЕ ты сначала ЗП рабочим дай достойные а потом страшилки пиши

comments.ua
comments.ua

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