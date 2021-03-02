Реально ли победить пандемию COVID-19 к концу 2021 года - ответ ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что странам мира не удастся справиться с последствиями пандемии COVID-19 нового типа до завершения 2021 года. Однако, по словам чиновника ВОЗ Майкла Райана, мир сможет побороть ее худшие последствия, передает "Радио Свобода".

Реально ли победить пандемию COVID-19 к концу 2021 года - фото из открытых источников

"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия — госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", — сказал Райан.

Напомним, что худший сценарий распространения коронавируса уже позади. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. По его словам пандемия коронавируса должна завершиться уже в начале следующего года. Сейчас ситуация контролируется и гораздо более позитивная, если сравнивать с прошлым годом. Ганс Клюге сообщил, что вполне вероятно, что к 2022-му году коронавирус станет эндемическим заболеванием и будет распространяться среди населения, как тот же грипп. Однако не будет такой критической ситуации как раньше.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что людям, которые получили вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, все равно придется постоянно носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции. Об этом идет речь в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты ВОЗ отмечают, что сейчас есть научные доказательства того, что вакцина от коронавируса помогает предотвратить развитие заболеваний легких на фоне COVID-19, но пока не ясно, как ведут себя новые мутации инфекции и насколько они устойчивы к вакцинам. Это значит, что вакцина может быть эффективной только для какого-то одного штамма.













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