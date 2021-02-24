logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

50806.55

ETH/USD

1693.36

LTC/USD

187.31

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз ВОЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз ВОЗ

Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире контролируемая

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

Худший сценарий распространения коронавируса уже позади. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью телеканалу DR.

Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз ВОЗ

Пандемия Covid-19: ВОЗ спрогнозировала конец распространения вируса. Фото: iStock

По его словам пандемия коронавируса должна завершиться уже в начале следующего года. Сейчас ситуация контролируется и гораздо более позитивная, если сравнивать с прошлым годом.

Ганс Клюге сообщил, что вполне вероятно, что к 2022-му году коронавирус станет эндемическим заболеванием и будет распространяться среди населения, как тот же грипп. Однако не будет такой критической ситуации как раньше.

По словам представителя ВОЗ, ситуация может измениться в любой момент, поэтому нет 100% гарантии положительного развития событий.

Ганс Клюге также уверяет, что мутация вируса — обычное явление, которого не стоит пугаться.

Напомним, что в Украине уже поступила первая партия вакцины от коронавируса. Записаться в электронную очередь на вакцинацию можно будет уже с первого марта.

Ранее сообщалось, что украинский врач и эксперт Андрей Александрин считает вакцинацию трудным процессом, который организовать в Украине будет не совсем просто. С какими главными проблемами могут столкнуться власть и граждане в период вакцинации, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в обществе достаточно скептические настроения как относительно вакцины, которая поступила в Украину, так и по вакцинации вообще. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не считает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19 — провальной. Мы решили спросить у экспертов, согласны ли они с таким мнением? Как они оценивают действия украинской власти в рамках "вакцинного кейса"? Почему в нашей стране сложилось такое положение? Читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dr.dk/drtv/se/21-soendag_-vaabenkaploebet-mellem-virus-og-vaccine_238766
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ