Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз ВОЗ

Худший сценарий распространения коронавируса уже позади. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью телеканалу DR.

Пандемия Covid-19: ВОЗ спрогнозировала конец распространения вируса. Фото: iStock

По его словам пандемия коронавируса должна завершиться уже в начале следующего года. Сейчас ситуация контролируется и гораздо более позитивная, если сравнивать с прошлым годом.

Ганс Клюге сообщил, что вполне вероятно, что к 2022-му году коронавирус станет эндемическим заболеванием и будет распространяться среди населения, как тот же грипп. Однако не будет такой критической ситуации как раньше.

По словам представителя ВОЗ, ситуация может измениться в любой момент, поэтому нет 100% гарантии положительного развития событий.

Ганс Клюге также уверяет, что мутация вируса — обычное явление, которого не стоит пугаться.

Напомним, что в Украине уже поступила первая партия вакцины от коронавируса. Записаться в электронную очередь на вакцинацию можно будет уже с первого марта.

Ранее сообщалось, что украинский врач и эксперт Андрей Александрин считает вакцинацию трудным процессом, который организовать в Украине будет не совсем просто. С какими главными проблемами могут столкнуться власть и граждане в период вакцинации, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в обществе достаточно скептические настроения как относительно вакцины, которая поступила в Украину, так и по вакцинации вообще. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не считает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19 — провальной. Мы решили спросить у экспертов, согласны ли они с таким мнением? Как они оценивают действия украинской власти в рамках "вакцинного кейса"? Почему в нашей стране сложилось такое положение? Читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!