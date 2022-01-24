Председатель Комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий озвучил прогноз касательно пика заболеваемости коронавирусом в Украине. По его словам, он ожидается через две-три недели. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Радуцкий назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Украине - фото из открытых источников

По словам Радуцкого, опыт других стран и развитие предыдущих волн COVID-19 в Украине дает основания полагать, что пик текущего всплеска заболеваемости стоит ждать примерно в средине-в конце февраля.

"Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии — а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая — то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели", — рассказал Радуцкий.

Отметим, что в Украине началась новая коронавирусная волна. По словам замминистра здравоохранения Игоря Кузина, в Украине пока не планируется ужесточение карантинных ограничений – введение локдауна – в связи с новым всплеском инфицирования коронавирусом. При этом с понедельника, 24 января, на "красный" уровень эпидопасности перешла Ивано-Франковская область. В регионе фиксируют достаточно быстрое ухудшение эпидемической ситуации, а также стремительное увеличение госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что заслуженный педиатр Евгений Комаровский оценил заразность южноафриканского штамма "Омикрон", который распространяется по территории Украины. По мнению известного врача, заразность мутации можно приравнять к кори, и каждый украинец "получит этот вирус". Кроме того, специалист отметил, что для борьбы с этим вариантом коронавируса не эффективны существующие противоэпидемические меры.

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