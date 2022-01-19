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Комаровский рассказал, насколько заразен "Омикрон": "мы все получим этот вирус"

Врач сравнил "Омикрон" с корью

сегодня, 14:48
Автор:

Елизавета Черных
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Известный украинский врач Евгений Комаровский сравнил заразность южноафриканского штамма "Омикрон" с корью. Медик отметил, что от этой мутации не эффективны существующие противоэпидемические меры, в частности, ношение медицинский масок. Об этом доктор рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

Комаровский рассказал, насколько заразен "Омикрон": "мы все получим этот вирус"

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

"Это (корь — ред.) одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. "Омикрон" практически такой же. Каждый человек получит "Омикрон". Тут никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают", — сказал Комаровский.

Заслуженный педиатр подчеркнул, что те, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса, вероятнее всего, сможет легко перенести заболевание. 

Напомним, что в интервью Гордону Комаровский также рассказал, пойдет ли глава государства Владимир Зеленский на второй президентский срок. Врач сравнил власть с наркотиками и высказал мнение, что Зеленский будет обязательно снова баллотироваться на выборах президента Украины. 

Отметим, что накануне Комаровский также назвал симптомы ОРВИ, которые говорят о том, что человеку нужно как можно скорее обратиться за консультацией к семейному врачу. Одним из признаков является повышенная температуру на протяжении семи дней заболевания. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Министерство здравоохранения опубликовало список самых распространенных симптомов при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве отметили, что признаки мало чем отличаются от симптомов "Дельты", который доминирует в Украине. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S7t7L0wftVg
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