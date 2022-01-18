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Минздрав назвал симптомы штамма "Омикрон": официальный список

В ведомстве не обнаружили существенных отличий от признаков доминирующего на территории варианта коронавируса "Дельта"

сегодня, 11:54
Автор:

Елизавета Черных
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В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень симптомов, которые чаще всего встречаются у пациентов, инфицированных коронавирусным штаммом "Омикрон". О таких признаках свидетельствуют отчеты на основе подтвержденных случаев новой мутации вируса. Соответствующую информацию Минздрав разместил на странице в Facebook. 

Минздрав назвал симптомы штамма "Омикрон": официальный список

Минздрав назвал симптомы штамма "Омикрон" - фото из открытых источников

Так, среди наиболее распространенных симптомов в ведомстве выделили: насморк, который встречается в 73% случаев, головную боль (67,5%), утомляемость (63,5%), чихание (60%), а также боль в горле (59,6%). 

В то же время, в Минздраве не обнаружили существенных отличий от признаков доминирующего на территории Украины варианта коронавируса "Дельта". В связи с этим дополнительно могут появляться кашель, хриплый голос, озноб или дрожь, лихорадка, потеря обоняния и вкуса и другие признаки заражения. 

Минздрав назвал симптомы штамма ”Омикрон”: официальный список - фото 2

В Министерстве здравоохранения обратили внимание, что даже если "Омикрон" кажется похожим на ОРВИ, зараженные этим штаммом также рискуют получить тяжелые и продолжительные последствия, вплоть до госпитализации и летальных случаев. 

В связи со стремительным распространением южноафриканского штамма в зоне риска граждане, которые не получили прививок против коронавируса. 

В случае возникновения любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции, необходимо обратиться за консультацией к семейному врачу. Доктор, в свою очередь, должен направить пациента сделать тест на COVID-19. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Министерстве здравоохранения Украины назвали общие симптомы СOVID-19 и гриппа. 




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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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