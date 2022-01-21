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В Минздраве ответили, введут ли в Украине локдаун, учитывая рост новых случаев COVID-19

Кузин также рассказал, какой регион рискует первым оказаться в "красной" зоне

сегодня, 14:29
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине заговорили о начале новой волны коронавирусного заболевания. В частности, за сутки, 20 января, в стране зафиксировали более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Наибольшее количество заболевших в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в столице. Замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью LIGA рассказал, планируют ли в Украине ужесточение карантина в связи с новым всплеском заболеваемости. 

В Минздраве ответили, введут ли в Украине локдаун, учитывая рост новых случаев COVID-19

Игорь Кузин - фото: moz.gov.ua

Так, главный санитарный врач отметил, что карантинных ограничений, как были в стране в 2020 году — локдауна — не планируется. 

При этом Кузин высказал мнение, что первой на "красный" уровень эпидопасности перейдет Ивано-Франковская область, где достаточно быстро ухудшается эпидемическая ситуация. Кроме того, в регионе большое количество госпитализированных пациентов. 

"Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть, большое количество людей госпитализируется одновременно", — добавил главный санврач.

 Отметим, что не успела Украина отойти от осенней волны новой вспышки коронавируса и выйти из "красных" и "оранжевых" карантинных зон, как вновь ситуация обостряется. Новых кейсов заражения коронавирусом становится все больше. И уже появились первые регионы, перешедшие в "оранжевые" зоны, где стремительно растет количество выявленных случаев заболеваний, а с ними и госпитализация.

Так, с 21 января в "оранжевой" зоне карантина находятся 8 областей. В лидерах сразу по трем критическим показателям (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций) Ивано-Франковская область. Далее по критическому показателю новых случаев идут: Ровенская, Сумская и Черновицкая области.  Самая тревожная ситуация по уровню госпитализации во Львовской области. Критический коэффициент выявления новых случаев превышен в Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях.


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Источник: https://life.liga.net/preview-article/novaya-volna-koronavirusa-v-ukraine-glavnyy-sanvrach-o-prognozah-i-ogranicheniyah-intervyu/f383d3?fbclid=IwAR1piHnAR9Xdk_H4CTuKCrzwPGosrmOQ5fUaWjrrO3u2PUwxHpJ3dlsNMus
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