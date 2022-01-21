Названы области с самым критическим показателем новых случаев COVID

Не успела Украина отойти от осенней волны новой вспышки коронавируса и выйти из "красных" и "оранжевых" карантинных зон, как вновь ситуация обостряется. Новых кейсов заражения коронавирусом становится все больше. И уже появились первые регионы, перешедшие в "оранжевые" зоны, где стремительно растет количество выявленных случаев заболеваний, а с ними и госпитализация. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на сайт Минздрава.

Коронавирус. Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в "оранжевой" зоне карантина находятся 8 областей. В лидерах сразу по трем критическим показателям (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций) Ивано-Франковская область. Здесь темпы заражения коронавирусом растут очень стремительно.

Далее по критическому показателю новых случаев идут: Ровенская, Сумская и Черновицкая области.

Самая тревожная ситуация по уровню госпитализации во Львовской области.

Критический коэффициент выявления новых случаев превышен в Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях.

Как видно из показателей, которые представили в Минздраве, первым претендентом на попадание в "красную" карантинную зону есть Ивано-Франковская область. В целом же, если судить по географическому показателю, то новая волна коронавируса накрывает всю Украину, растёт заболеваемость равномерно по всем регионам.

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