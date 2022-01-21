В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки: просят их отменить

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, в который входят 18 экспертов и 12 советников, опубликовал новые вводные о нецелесообразности продлевать ограничения на международные поездки в связи с коронавирусом. В ВОЗ считают, что ограничения нужно, если не снять полностью, то хотя бы существенно ослабить. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Esquire".

Коронавирус. Фото - NurPhoto/Legion Media

В ВОЗ отметили, после того, как в мире был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон" многие страны начали серьезно переживать и вводить новые ограничения. Спустя определенное время можно сказать, что ограничения, которые были введены, не способствуют тому, чтобы пандемия прекратилась, но они способствуют тому, чтобы экономический и социальный стресс, переживающий много стран, усугублялся.

Также в ВОЗ заявили, что нужно пересмотреть правила, которое выставляются перед путешественниками. Требования носить защитные маски, проходить тестирование, а в некоторых случаях обязательную изоляцию не должны создавать финансовое давление на самих путешественников.

Отдельно в ВОЗ высказались относительно сертификата о вакцинации. Страны не должны требовать такого документа абсолютно у всех путешественников, ведь нужно учитывать, что изначально не всего страны в одинаковой пропорции получили необходимое количество вакцин. Следовательно, не у всех граждан была одинаковая возможность пройти полный курс вакцинации. Еще комитет предложил, чтобы правительства стран признали все вакцин, одобренные ВОЗ для экстренного применения в том числе и "в контексте международных поездок".

Читайте также на портале "Комментарии" — инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом "Омикрон".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!