logo

BTC/USD

39191.53

ETH/USD

2894.04

LTC/USD

125.75

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки: просят их отменить
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки: просят их отменить

При этом эксперты считают, что ограничительные меры продолжают «способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами»

сегодня, 09:12
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, в который входят 18 экспертов и 12 советников, опубликовал новые вводные о нецелесообразности продлевать ограничения на международные поездки в связи с коронавирусом. В ВОЗ считают, что ограничения нужно, если не снять полностью, то хотя бы существенно ослабить. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Esquire".

В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки: просят их отменить

Коронавирус. Фото - NurPhoto/Legion Media

В ВОЗ отметили, после того, как в мире был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон" многие страны начали серьезно переживать и вводить новые ограничения. Спустя определенное время можно сказать, что ограничения, которые были введены, не способствуют тому, чтобы пандемия прекратилась, но они способствуют тому, чтобы экономический и социальный стресс, переживающий много стран, усугублялся.

Также в ВОЗ заявили, что нужно пересмотреть правила, которое выставляются перед путешественниками. Требования носить защитные маски, проходить тестирование, а в некоторых случаях обязательную изоляцию не должны создавать финансовое давление на самих путешественников.

Отдельно в ВОЗ высказались относительно сертификата о вакцинации. Страны не должны требовать такого документа абсолютно у всех путешественников, ведь нужно учитывать, что изначально не всего страны в одинаковой пропорции получили необходимое количество вакцин. Следовательно, не у всех граждан была одинаковая возможность пройти полный курс вакцинации. Еще комитет предложил, чтобы правительства стран признали все вакцин, одобренные ВОЗ для экстренного применения в том числе и "в контексте международных поездок".

Читайте также на портале "Комментарии" — инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом "Омикрон".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esquire.ru/novosti/316083-voz-rekomendovala-otmenit-ili-oslabit-ogranicheniya-na-mezhdunarodnye-poezdki-iz-za-ih-neeffektivnosti/?utm_medium=social&utm_source=tw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!