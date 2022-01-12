Инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом Омикрон

От заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" не спасутся ни те, кто уже ранее переболел COVID-19, ни те, кто прошел полный курс вакцинации. При этом тяжелое протекание болезни у вакцинированных людей маловероятно. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на канал "CNN".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Инфекционист считает, что главный удар нового штамма ощутят те, кто не привит против коронавируса. Если привитый человек и заболеет, то он перенесет болезнь легко, вполне вероятно – без последствий. Об этом свидетельствую те данные, которые сегодня есть у медиков.

Энтони Фаучи отметил, если же говорить о том, кому удастся избежать заболевания, то огорчить придется всех – избежать инфицирования не удастся никому. По всей видимости, новый штамм настигнет и тех, кто прошел полный курс вакцинирования, и тех, кто сделал повторно прививку. Но им удастся избежать попадания в больницу, вакцинированные должны перенести болезнь без осложнений.

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