logo

BTC/USD

42631.81

ETH/USD

3237.21

LTC/USD

132.12

USD/UAH

27.70

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Украина пошла по пути Чехии, Румынии, Болгарии: страну накрывает новая волна COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина пошла по пути Чехии, Румынии, Болгарии: страну накрывает новая волна COVID-19

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине стремительно увеличивается количество новых кейсов заболевания коронавирусом. Если сравнить с количеством подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в конце декабря и сейчас, то рост произошел примерно на 40%. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на данные ученых Национальной академии наук Украины в Facebook.

Украина пошла по пути Чехии, Румынии, Болгарии: страну накрывает новая волна COVID-19

Коронавирус. Фото из открытых источников

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество смертей составляет – 158 в день в среднем за последнюю неделю. Опять же, если сравнить с последними неделями декабря, то количество летальных случаев выросло чуть больше, чем на 3%.

В Национальной академии наук Украины считают, что Украина идет по пути большинства стран Восточной Европы, но с небольшой разницей во времени. Если новая волна коронавируса началась в восточноевропейских странах недели 3 назад, то Украину она накрывает только сейчас.

Медики заявляют, что не могут дать точный прогноз, как быстро в Украине будет увеличиваться число заболевших. При этом, если брать во внимание данные, которые есть в других странах, то рост произойдет очень стремительно, ведь новый штамм "Омикрон" характеризируется большой заразностью и скоростью распространения. К тому же вирус продолжает мутировать. 

Росту эпидемических показателей будет способствовать то, что на праздники было очень много гуляний, когда большие количества людей сосредотачивались в одном месте, много было людей в закрытых помещениях. Также к росту заболеваемости приведет открытие школ после каникул. 

Читайте также на портале "Комментарии" — врач рассказал, кому в первую очередь следует сделать бустерную прививку от COVID-19.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100064411823599/posts/292374472919611/?app=fbl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!