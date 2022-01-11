Врач рассказал, кому в первую очередь следует сделать бустерную прививку от COVID-19

Пережив одну волну коронавируса, уже стоит готовиться к следующей. Именно поэтому увеличивается необходимость бустерной вакцинации. В первую очередь это касается тех категорий людей, которые и последний раз вакцинировались больше, чем полгода назад, а также людей, которых принято относить к группам риска – имеющих сопутствующие заболевания, людей преклонного возраста. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал иммунолог Борис Донской.

Вакцинация. Фото из открытых источников

При этом иммунолог подчеркнул, что ни один врач сегодня вам не скажет, что третья доза вакцины вас защитит от заражения коронавирусом, но при этом практически каждый врач со стопроцентной уверенностью скажет, что третья доза точно защитит вас от тяжёлого исхода болезни в случае заражения.

По словам Донского, до сих пор медики не могут сказать, какая эффективность полного курса вакцинации, то есть 2 уколов вакцины, потому что были случаи, когда люди после вакцинации заражались и некоторые имели тяжёлый исход болезни. Но при этом важно понимать, что, если человек вакцинирован, он точно имеет больше уровень защиты, чем тот, кто не вакцинирован. А, если он вакцинирован трижды, то он защищён вдвойне.

Доктор рассказал, что бустерные дозы приняли многие страны. Как правило они проводятся, когда проходит полгода после последней вакцинации. Борис Донской отметил, что бустерную дозу нужно делать абсолютно всем, но, в первую очередь, конечно же, тем людям, которые больше всего подвержены тяжёлому протеканию заболевания коронавирусом.

Донской также высказал мнение, если бы массовая вакцинация охватила все страны мира, то пандемия могла бы давно уже закончится.

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