В Pfizer рассказали, когда будет готова универсальная вакцина против Омикрона

Компания "Pfizer" активно работает над тем, чтобы в ближайшее время была официально зарегистрирована новая вакцина, которая сможет противостоять новому штамму "Омикрон". По предварительным оценкам ученым и медикам еще нужно чуть больше месяца для того, чтобы выйти на финишную прямую в разработке вакцины. Если все пойдет по плану, то уже в марте такая вакцина появится во многих странах. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "CNBC" заявил гендиректор "Pfizer" Альберт Бурла.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Гендиректор отметил, задача, которая поставлена перед компанией "Pfizer" состоит в том, чтобы как можно быстрее появилась вакцина, которая может предотвратить заболеванием штаммом "Омикрон".

Несмотря на то, что официально выпуск такой вакцины запланирован на март 2022 года, уже сейчас компания занимается разработкой и выпуском первой партии.

Учитывая тот фактор, что коронавирус постоянно мутирует, Альберт Бурла также заявил, что новая вакцина будет противостоять не только "Омикрону", но и другим новым штаммам, которые могут появиться спустя некоторое время.

В "Pfizer" отметили, сегодня есть ряд стран, которые хотят побыстрее получить вакцину, которая защищает человека именно от заражения "Омикроном". Точно неизвестно, нужна ли именно такая вакцина, но, учитывая, что есть запрос, значит в марте она появится.

Альберт Бурла подчеркнул, речь идет о новой вакцине, которая сумеет защитить от именно заражения COVID-19. Потому как те вакцины, что есть сегодня, они защищают человека от тяжелого исхода заболевания, защищают от госпитализации, но они не гарантируют защиту от заражения.

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