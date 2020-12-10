Потеря обоняния при коронавирусе: Комаровский рассказал, чем это опасно (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Известный врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал своем видео о том, почему потеря обоняния при коронавирусе может быть опасной. Еще весной текущего года специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего выяснили, что главными признаками наличия у человека коронавируса является потеря запахов и вкусов. Именно эти два симптома в большинстве случаев наблюдались у людей, которые переносили вирус в лёгкой форме. В некоторых случаях потеря обоняния является единственным симптомом Covid-19.
ФОТО: Из открытых источников
Комаровский рассказал, что есть два лайфхака, когда
потеря нюха угрожает нашей жизни. Первый связан с тем, что без обоняния человек
не может оценить качество продуктов, употребляемых в пищу. На время отсутствия
нюха врач настоятельно рекомендует тщательно ознакамливаться со сроками
годности или же попросить кого-то из близких оценить на запах еду.
Далее Евгений рассказал о второй моменте, который, по его мнению, очень важен. В связи с потерей обоняния, человек не может слышать запах дыма и газа. Сейчас, в отопительный сезон это крайне важно. В таком случае Комаровский рекомендует устанавливать в квартирах и домах датчики газа и датчики дыма. Медик уверен, что следуя этим двум простым правилам, миллионы людей могут спасти себе жизнь.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что слезы пациента помогут определить тяжесть коронавируса, а также о том, что Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине.
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