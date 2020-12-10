Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
ФОТО: Из открытых источников
На Youtube-канале Алеси Бацман вышло новое интервью. На
сей раз гостем передачи стал Владимир Гройсман. В ходе разговора Алеся поинтересовалась
мнением бывшего премьер-министра о предстоящем январском локдауне. Такое
решение Правительства он посчитал безысходностью и отметил, что людей сейчас
буквально загнаны в угол. С одной стороны у большинства есть страх заболеть, а
с другой – каждый переживает за свой заработок.
По мнению Гройсмана, действовать
изначально нужно было не так. Он отметил, что есть три главных аспекта, которых
должна была коснуться государственная политика. Первый – это медицинский аспект,
касающийся врачей, инфраструктуры, а также наличия и доступности всех
необходимых медикаментов для лечения. Изначально нужно было делать больше
койко-мест и работать на опережение. Но, власть, по его словам, будто бы
движется в другом направлении. Именно это негативно сказывается на ситуации.
Второй аспект, по мнению Гройсмана –
экономический. За этот период времени в стране не было эффективной подготовки
для того, чтобы бизнес смог выжить в условиях карантина. В связи с допущением
многих ошибок со стороны власти, многим предпринимателям буквально не за что
жить сейчас.
Третий аспект – социальный. Бывший премьер-министр считает, что для людей с
минимальными доходами должна была быть отдельная программа. Им должна была
выделяться определенная сума, чтобы они могли купить себе всё необходимое. Ежемесячно
люди получали бы эти деньги и могли купить себе, к примеру, медицинские маски, дезинфекторы, витамины и так далее.
Гройсман сказал, что когда он предлагал эти аспекты, его никто не послушал. По его мнению, в следующем году мы будем все иметь последствия коронавируса, а чёткой системы по сей день нет.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине.
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