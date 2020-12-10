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Главная Новости Общество медицина Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине (ВИДЕО)
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Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился своим мнением о том, как нужно было изначально бороться с коронавирусом

сегодня, 16:25
Автор:

Мокрик Анастасия

Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине (ВИДЕО)

ФОТО: Из открытых источников

На Youtube-канале Алеси Бацман вышло новое интервью. На сей раз гостем передачи стал Владимир Гройсман. В ходе разговора Алеся поинтересовалась мнением бывшего премьер-министра о предстоящем январском локдауне. Такое решение Правительства он посчитал безысходностью и отметил, что людей сейчас буквально загнаны в угол. С одной стороны у большинства есть страх заболеть, а с другой – каждый переживает за свой заработок.

По мнению Гройсмана, действовать изначально нужно было не так. Он отметил, что есть три главных аспекта, которых должна была коснуться государственная политика. Первый – это медицинский аспект, касающийся врачей, инфраструктуры, а также наличия и доступности всех необходимых медикаментов для лечения. Изначально нужно было делать больше койко-мест и работать на опережение. Но, власть, по его словам, будто бы движется в другом направлении. Именно это негативно сказывается на ситуации.

Второй аспект, по мнению Гройсмана – экономический. За этот период времени в стране не было эффективной подготовки для того, чтобы бизнес смог выжить в условиях карантина. В связи с допущением многих ошибок со стороны власти, многим предпринимателям буквально не за что жить сейчас.

Третий аспект – социальный. Бывший премьер-министр считает, что для людей с минимальными доходами должна была быть отдельная программа. Им должна была выделяться определенная сума, чтобы они могли купить себе всё необходимое. Ежемесячно люди получали бы эти деньги и могли купить себе, к примеру,  медицинские маски, дезинфекторы, витамины и так далее.

Гройсман сказал, что когда он предлагал эти аспекты, его никто не послушал. По его мнению, в следующем году мы будем все иметь последствия коронавируса, а чёткой системы по сей день нет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VwKZNssxIPE&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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