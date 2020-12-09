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Как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине: ответ врача

COVID-19 стал тяжелее и стало больше молодых пациентов

сегодня, 17:10
Автор:

Любовь Блажко

Врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в интервью "Главкому" заявила о том, что COVID-19 сейчас протекает в более тяжелой форме, если сравнивать с весной и осенью. Она добавила, что произошли и значительные изменения и в вековой категории пациентов – все больше молодых людей заражается коронавирусом. 

Как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине: ответ врача

Как изменился коронавирус с начала эпидемии. Фото: Associated Press

"Ни для кого не будет новостью, если скажу, что те пациенты, которых мы принимаем сегодня, ни в коем случае нельзя сравнивать с теми пациентами, которые у нас были летом. Теперь заболевание протекает намного тяжелее, пациенты поступают к нам более тяжелыми и возрастной график тоже немного изменился. 

Если раньше это были исключительно возрастные люди, то сегодня достаточно молодые люди. И хотя таких пациентов небольшое количество, но они есть и переносят болезнь довольно тяжело", — поделилась подробностями Татьяна. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, облегчают ли противовоспалительные средства COVID-19. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поделился, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют. 

Он добавил, что когда человек принимает противовоспалительные препараты на постоянной основе, то у него гораздо меньше шансов болеть с высокой температурой. Получается, что по ощущениям болезнь переносится легче, но на самой тяжести заболевания это никак не отражается. 


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Источник: https://glavcom.ua/kyiv/publications/naypovazhnishomu-pacijentu-yakogo-mi-vipisali-bulo-102-roki-intervyu-z-golovnoyu-likarkoyu-stolichnoji-kovidnoji-likarni-4-722902.html
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