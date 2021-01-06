"Понемногу формируется коллективный иммунитет": врач о COVID-19 в Украине

Накануне Рождества в соцсети появился достаточно позитивный прогноз по коронавируса в Украине от известного медика. Размышлениями об официальной статистике и не только на собственной странице в Facebook поделился врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Врач утверждает, что количество госпитализированных больных сократилось. Фото: Facebook | Лікар Дубровський

Медик убежден, что истинное число больных COVID-19 в Украине все же отличается от данных официальной статистики Минздрава. Дело в том, что многие люди с легкими симптомами болезни предпочитают лечиться дома, не обращаясь за помощью к специалистам. Кроме того, украинцы стали меньше паниковать, ведь научились различать ОРВИ от коронавируса.

"Будем реалистами. Огромная часть населения уже переболела. Наблюдения над иммунным статусом тех, кто переболел, позволяет утверждать, что повторные заражения единичные и не влияют на процесс глобально. Понемногу формируется коллективный иммунитет", — между тем утверждает Дубровский.

Кроме этого, инфекционист сообщает, что количество госпитализаций в настоящее время уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на число пациентов, у которых ковид протекает в тяжелой форме, нагрузка на медицинскую систему несколько уменьшилась.

"Последние три-четыре недели наблюдается ощутимое снижение количества госпитализаций. [...] Тяжелые больные лечатся дольше, выписка не так интенсивна. Однако мест сейчас в госпитале (очевидно, речь о Киевскую городскую клиническую больницу №4 — ред.) хватает. Ситуация с койками в больнице, даже кислородными, пока стабильная", — отметил Евгений Дубровский в Facebook.

Как изменится ситуация в ближайшие недели и месяцы? Все зависит от того, насколько осторожными украинцы были во время новогодне-рождественских праздников. Впрочем, врач-инфекционист убежден, что эпидемия все равно пойдет на спад.

"Хотя ковид уже никуда не денется. Многочисленные примеры мутаций коронавируса говорят об этом. Будет некий сезонный ковид, как и другие респираторные заболевания ", — подытожил врач.

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