"Понемногу формируется коллективный иммунитет": врач о COVID-19 в Украине

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Вечканова Елена
Накануне Рождества в соцсети появился достаточно позитивный прогноз по коронавируса в Украине от известного медика. Размышлениями об официальной статистике и не только на собственной странице в Facebook поделился врач-инфекционист Евгений Дубровский.
Врач утверждает, что количество госпитализированных больных сократилось. Фото: Facebook | Лікар Дубровський
Медик убежден, что истинное число больных COVID-19 в Украине все же отличается от данных официальной статистики Минздрава. Дело в том, что многие люди с легкими симптомами болезни предпочитают лечиться дома, не обращаясь за помощью к специалистам. Кроме того, украинцы стали меньше паниковать, ведь научились различать ОРВИ от коронавируса.
Кроме этого, инфекционист сообщает, что количество госпитализаций в настоящее время уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на число пациентов, у которых ковид протекает в тяжелой форме, нагрузка на медицинскую систему несколько уменьшилась.
Как изменится ситуация в ближайшие недели и месяцы? Все зависит от того, насколько осторожными украинцы были во время новогодне-рождественских праздников. Впрочем, врач-инфекционист убежден, что эпидемия все равно пойдет на спад.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Минздраве рассказали, сколько Украине будет стоить одна доза китайской вакцины.
Также на портале можно узнать о вероятности отмены январского локдауна на территории государства.
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