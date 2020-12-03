"Погубит": Комаровский рассказал, что страшнее коронавируса

Известный врач-педиатр заявил о том, что паника вокруг коронавируса куда страшнее, чем сам вирус.

Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua

Он поделился, что большинство людей настолько поддались панике и растерянности, что продолжают запасаться ненужными лекарствами и препаратами. Которые, по его мнению, могут только навредить человеку. Он подчеркнул, что на данный момент у общества начинают развиваться депрессии и панические атаки, с которыми не так легко справиться в дальнейшем.

"Сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — заявил Евгений Комаровский.

Чтобы не допустить такого сценария, он рекомендует поменьше смотреть телевизор, регулярно проветривать комнаты, следить за влажностью в доме, а также не нарушать дистанцию в общественных местах и продолжать носить защитную маску.

Напомним, ранее Комаровский признался, что его пугает не сам коронавирус, а то, как его выявляют. Он заявил, что тесты довольно часто могут показать неверный результат. Объясняет специалист это тем, что у него был не один случай, когда у пациента были все явные признаки Covid-19, однако тест этого не показал.

Но самое интересное заключается в том, что человек в разных лабораториях в одно и то же время может получить противоположный результат — в одной он будет положительным, в другой — отрицательным. С такими случаями ему тоже приходилось сталкиваться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Комаровский рассказал, как быстро узнать болен ли человек Covid-19. Главным сигналом инфицирования коронавирусом чаще всего становится отсутствие запаха и вкуса. Простой тест на обоняние как раз и может помочь человеку определиться, стоит ли обращаться к врачу.

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