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Главная Новости Общество медицина "Погубит": Комаровский рассказал, что страшнее коронавируса
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"Погубит": Комаровский рассказал, что страшнее коронавируса

Он дал несколько полезных рекомендаций, которые помогут этого избежать

сегодня, 14:24
Автор:

Любовь Блажко

Известный врач-педиатр заявил о том, что паника вокруг коронавируса куда страшнее, чем сам вирус. 

"Погубит": Комаровский рассказал, что страшнее коронавируса

Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua

Он поделился, что большинство людей настолько поддались панике и растерянности, что продолжают запасаться ненужными лекарствами и препаратами. Которые, по его мнению, могут только навредить человеку. Он подчеркнул, что на данный момент у общества начинают развиваться депрессии и панические атаки, с которыми не так легко справиться в дальнейшем.

"Сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — заявил Евгений Комаровский. 

Чтобы не допустить такого сценария, он рекомендует поменьше смотреть телевизор, регулярно проветривать комнаты, следить за влажностью в доме, а также не нарушать дистанцию в общественных местах и продолжать носить защитную маску.  

Напомним, ранее Комаровский признался, что его пугает не сам коронавирус, а то, как его выявляют. Он заявил, что тесты довольно часто могут показать неверный результат. Объясняет специалист это тем, что у него был не один случай, когда у пациента были все явные признаки Covid-19, однако тест этого не показал. 

Но самое интересное заключается в том, что человек в разных лабораториях в одно и то же время может получить противоположный результат — в одной он будет положительным, в другой — отрицательным. С такими случаями ему тоже приходилось сталкиваться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Комаровский рассказал, как быстро узнать болен ли человек Covid-19. Главным сигналом инфицирования коронавирусом чаще всего становится отсутствие запаха и вкуса. Простой тест на обоняние как раз и может помочь человеку определиться, стоит ли обращаться к врачу. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/komarovskiy-rasskazal-chto-strashnee-koronavirusa-1680229.html?_ga=2.252732362.290279007.1606740513-1008089632.1597168912
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Обусуждения

Владимир

сегодня, 14:39

У меня родственница на некоторое непродолжительное время теряла ощущение запаха 4 или 5 лет назад, Это тоже был ковид или было другое заболевание?

Bujhm

сегодня, 14:35

Это все знают. Зеленая власть.

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