Комаровский рассказал, как быстро узнать болен ли человек Covid-19

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Виолетта Комаровская
Главным сигналом инфицирования коронавирусом чаще всего становится отсутствие запаха и вкуса. Простой тест на обоняние как раз и может помочь человеку определиться, стоит ли обращаться к врачу. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем Telegram.
Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua
Чтобы понять, стоит ли бить тревогу, врач советует понюхать что-либо с отчетливым запахом. Если нюх пропал, лучше обратиться к врачу.
Дело в том, что вирус чаще всего поражает и блокирует нервные клетки, которые отвечают за восприятие запахов и вкусов.
Вот почему запах и вкус при коронавирусе чаще всего пропадают, а насморка при этом может и не быть вовсе. Например, когда обоняние теряется при гриппе, то это случается из-за отека слизистой и клеток, которые чувствительны к запахам. Соответственно, уйдет отек и заложенность носа — вернутся запахи и вкусы.
А вот после Covid-19 клеткам может понадобиться несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться после болезни.
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