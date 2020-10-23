Комаровский рассказал, как быстро узнать болен ли человек Covid-19

Главным сигналом инфицирования коронавирусом чаще всего становится отсутствие запаха и вкуса. Простой тест на обоняние как раз и может помочь человеку определиться, стоит ли обращаться к врачу. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем Telegram.

Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua

Чтобы понять, стоит ли бить тревогу, врач советует понюхать что-либо с отчетливым запахом. Если нюх пропал, лучше обратиться к врачу.

"Вот такой тест под условным названием "чем это пахнет?" будет намного точнее, чем даже термометрия", — говорит Комаровский.

Дело в том, что вирус чаще всего поражает и блокирует нервные клетки, которые отвечают за восприятие запахов и вкусов.

"Из-за вируса воспаляются особые клетки, которые поддерживают существование нейронов", — объясняет врач.

Вот почему запах и вкус при коронавирусе чаще всего пропадают, а насморка при этом может и не быть вовсе. Например, когда обоняние теряется при гриппе, то это случается из-за отека слизистой и клеток, которые чувствительны к запахам. Соответственно, уйдет отек и заложенность носа — вернутся запахи и вкусы.

А вот после Covid-19 клеткам может понадобиться несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться после болезни.

"Оптимизм вызывает тот факт, что при коронавирусе нейроны не поражаются необратимо, а обоняние со временем восстанавливается. На это может пойти несколько недель или даже до трех месяцев. Но функции клеток восстанавливаются в полном объеме", — подытожил Комаровский.

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