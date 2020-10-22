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Вереница антирекордов: коронавирус в Украине пошел в наступление

Впервые в Украине число новых инфицированных за сутки перевалило за 7 тысяч

сегодня, 09:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Второй подряд коронавирусный рекорд зафиксировали в Украине. За вчера врачи обнаружили еще 7053 пациентов с Covid-19. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель для Украины. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.

Вереница антирекордов: коронавирус в Украине пошел в наступление

Пандемия коронавируса. Фото: Xinhua

Лидеры по темпам распространения коронавируса пока остаются неизменными. В этот раз на первое место вернулась столица. Инфекцию подхватил еще 631 столичный житель. Правда, прежний лидер — Харьковская область — ушел не так уж и далеко. За сутки в регионе обнаружили еще 627 больных с коронавирусом. А вот третьим регионом, который инфекция поражает сильнее всего, стала Одещина. За вчера там плюс 600 пациентов с Covid-19.

Резко выросла заболеваемость и в наименее пораженной Кировоградской области. За сутки там почти сотня новых больных.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине уже подхватили 322 879 человек. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 32500 случаев (+631)

Харьковская область — 30899 случаев (+627)

Львовская область — 26021 случай (+319); 

Одесская область — 20557 случаев (+600);

Черновицкая область — 18562 случая (+248)

Тернопольская область — 18283 случая (+313);

Ивано-Франковская область — 17447 случаев (+233);

Ровенская область — 16691 случай (+263);

Киевская область — 13688 случаев (+269);

Закарпатская область — 12285 случаев (+173);

Днепропетровская область — 12068 случаев (+363);

Хмельницкая область — 11942 случая (+381);

Волынская область — 11574 случая (+207)

Житомирская область — 10838 случаев (+204);

Сумская область — 9730 случаев (+221);

Винницкая область — 8782 случая (+138)

Донецкая область — 7896 случаев (+267);

Черкасская область — 7541 случай (+227);

Черниговская область — 7367 случаев (+203);

Полтавская область — 7216 случаев (+336)

Запорожская область — 7093 случая (+309);

Николаевская область — 6428 случаев (+172);

Херсонская область — 2844 случая (+105);

Луганская область — 2841 случай (+155)

Кировоградская область — 1786 случаев (+89);

На данный момент Covid-19 все еще болеют 181 938 украинцев. Смогли победить болезнь — 134 898. За вчера их стало больше на 2679.

Жизни еще 116 украинцев коронавирус унес. Сейчас число погибших от осложнений Covid-19 достигает 6043 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время испытаний вакцины от коронавируса в Бразилии умер доброволец


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