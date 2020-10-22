Вереница антирекордов: коронавирус в Украине пошел в наступление

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Виолетта Комаровская
Второй подряд коронавирусный рекорд зафиксировали в Украине. За вчера врачи обнаружили еще 7053 пациентов с Covid-19. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель для Украины. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.
Пандемия коронавируса. Фото: Xinhua
Лидеры по темпам распространения коронавируса пока остаются неизменными. В этот раз на первое место вернулась столица. Инфекцию подхватил еще 631 столичный житель. Правда, прежний лидер — Харьковская область — ушел не так уж и далеко. За сутки в регионе обнаружили еще 627 больных с коронавирусом. А вот третьим регионом, который инфекция поражает сильнее всего, стала Одещина. За вчера там плюс 600 пациентов с Covid-19.
Резко выросла заболеваемость и в наименее пораженной Кировоградской области. За сутки там почти сотня новых больных.
Всего с начала вспышки коронавирус в Украине уже подхватили 322 879 человек. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 32500 случаев (+631);
Харьковская область — 30899 случаев (+627);
Львовская область — 26021 случай (+319);
Одесская область — 20557 случаев (+600);
Черновицкая область — 18562 случая (+248);
Тернопольская область — 18283 случая (+313);
Ивано-Франковская область — 17447 случаев (+233);
Ровенская область — 16691 случай (+263);
Киевская область — 13688 случаев (+269);
Закарпатская область — 12285 случаев (+173);
Днепропетровская область — 12068 случаев (+363);
Хмельницкая область — 11942 случая (+381);
Волынская область — 11574 случая (+207);
Житомирская область — 10838 случаев (+204);
Сумская область — 9730 случаев (+221);
Винницкая область — 8782 случая (+138);
Донецкая область — 7896 случаев (+267);
Черкасская область — 7541 случай (+227);
Черниговская область — 7367 случаев (+203);
Полтавская область — 7216 случаев (+336);
Запорожская область — 7093 случая (+309);
Николаевская область — 6428 случаев (+172);
Херсонская область — 2844 случая (+105);
Луганская область — 2841 случай (+155);
Кировоградская область — 1786 случаев (+89);
На данный момент Covid-19 все еще болеют 181 938 украинцев. Смогли победить болезнь — 134 898. За вчера их стало больше на 2679.
Жизни еще 116 украинцев коронавирус унес. Сейчас число погибших от осложнений Covid-19 достигает 6043 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время испытаний вакцины от коронавируса в Бразилии умер доброволец.
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