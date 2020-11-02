Комаровский назвал, что его пугает в коронавирусе

Известный телеврач Евгений Комаровский признался, что его пугает в коронавирусе. Оказалось, что свои страхи он связывает даже не с самой инфекцией, а с тем, как ее выявляют. Тесты довольно часто дают ложный результат, рассказал врач журналистам издания Украина.ру.

Тестирование на коронавирус. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Есть ситуации, когда результаты теста на коронавирус приходится ставить под сомнение, говорит Комаровский. Ему не раз приходилось иметь дело с пациентами, у которых симптомы коронавируса были на столько явными, что можно даже было не проводить тест. Но когда приходили результаты анализа, они оказывались отрицательными.

Вместе с тем, у некоторых людей уровень антител в крови был достаточно высоким, а симптомов не было совершенно никаких.

Но самое интересное, отмечает Комаровский, — то, что в разных лабораториях один и тот же пациент в одно и то же время может получить противоположный результат — в одной он будет положительным, в другой — отрицательным. С подобными случаями врачу также пришлось иметь дело.

"Как врача этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в крови тех, кто уже переболел", — заявил Комаровский.

Эту "странность" коронавируса, как назвал ее сам врач, он связывает с тем, что тесты на коронавирус пока еще имеют не слишком высокое качество.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как доктор Комаровский советует распознавать людей, которые потенциально могут болеть Covid-19.

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