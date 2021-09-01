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Под прицел ВОЗ попал коронавирус штамма Мю

Данный штамм коронавируса появился зимой 2021 года в Колумбии

сегодня, 15:14
Автор:

Лилия Боровая

Под прицел ВОЗ попал коронавирус штамма Мю

COVID нового штамма, фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения внесла новый штамм коронавируса в список "штаммов, представляющих интерес". Об этом сообщает французское издание "Le Figaro".

Штамму коронавируса, который впервые выявили в январе 2021 года в Колумбии, было присвоено название "Мю", в соответствии с греческим алфавитом.

В ВОЗ отмечают, что данному штамму свойственно так называемое "иммунное бегство", то есть устойчивость к уже разработанным ранее вакцинам, предотвращающим заражение коронавирусами штаммов Альфа и Дельта.

По данным ВОЗ, различные варианты штамма Альфа выявлены в 193 странах мира, а Дельта-коронавирус  присутствует уже в 170 странах по всему миру.

"Вариант Мю впервые был обнаружен в январе в Колумбии. С тех пор о нем сообщалось в других странах Южной Америки и в Европе", — отмечают в ВОЗ.

В Колумбии 39% заболевших коронавирусом заразились именно вирусом Мю штамма, а в Эквадоре таких пациентов 13%.

Напомним, что в Украине, по данным Минздрава, растет количество заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в стране было выявлено 2075 новых случаев инфицирования, среди которых 153 ребенка и 52 медработника. Коронавирусная болезнь уложила на больничные койки 874 человека и лишила жизни 44 украинца.  

Ранее "Комментарии"сообщали, что Украина ведет работу над разорванием контрактов на поставку 11,5 доз индийских вакцин. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 1,5 млн доз препарата Covieshield не были поставлены в Украину в оговоренные сроки, а препарат Novavax от индийского Serum Institute недостаточно исследован для того, чтобы закупить сразу 10 млн флаконов препарата.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/sciences/l-oms-surveille-un-nouveau-variant-le-mu-20210901
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