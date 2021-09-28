Почему Украина может попасть в тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 среди стран Европы

С наступлением холодов в Украине и во всем мире активно развивается коронавирусная инфекция. Сотни тысяч людей по всему миру попадают в больницы с осложнением от опасной болезни. Многие лечатся в домашних условиях. А Украина тем временем может возглавить антирейтинг лидирующих по уровню заболеваемости стран Европы. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщили в пресс служба МОЗ.

Коронавирус, фото с открытых источников

"За последнюю неделю произошло замедление темпов роста заболеваемости и суточных госпитализаций в Украине, но эти показатели остаются очень большими", — заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Так, в Украине зафиксировали в разы больше госпитализаций пациентов с ковид — на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял 51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе 68%). Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирус. В течение двух недель наша страна может войти в тройку лидеров.



Госпитализации более чем наполовину превосходят выписки. Занятость ковидних коек составляет 27% (10% за неделю). К тому же, на этой неделе три региона имеют наиболее критическую ситуацию — Черновицкая, Харьковская и Луганская области, эти области приближаются к показателям "красного" уровня епиднебезпекы.

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Также ранее издание "Комментарии" писало — Виктор Ляшко назвал области, которые в шаге от "красной" зоны. Как и в прошлом году обострение коронавируса в Украине наступает с Запада .

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