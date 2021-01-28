От каких инфекционных заболеваний чаще всего страдают украинцы — статистика

В Центре общественного здоровья проанализировали, какими инфекционными болезнями чаще всего заражались украинцы в течение 2020 года. Соответствующая статистика сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

В сравнении с предыдущим годом в 2020-м украинцы реже подхватывали инфекции. Фото из открытых источников

Самой большой проблемой (кроме коронавируса, конечно, но это вирус) для граждан Украины в прошлом году были гастроэнтероколиты (ГЭК; ротовирусные заболевания) и пищевые токсикоинфекции. По официальным данным, в Украине было зарегистрировано 19651 случай заражения ГЭК и ХТИ неустановленной этиологии, 16044 — установленной. Впрочем, оба показателя уменьшились более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.





Значительная часть населения страдала от вирусного гепатита — 6603 случаев (меньше на 47,3%, чем в 2019-м). Из них наибольшее количество — 3492 — это хронический гепатит С. Высокий показатель имеет и выявление педикулеза и фтириоза — 5843 человека. К слову, в 2019 году этих инфекционных заболеваний обнаружили в 2,1 раза больше. Зафиксировано и 3690 случаев коросты, что меньше на 42,3%, чем в позапрошлом году.

В общем почти все зарегистрированные инфекционные заболевания в Украине 2020 года пошли на спад. "Прирост" показали только туляримия — 3 больных взрослых в Сумской и Херсонской областях, и сибирская язва — 1 больной на Одещине. Отмечается, что в 2019 году этих болезней в Украине не диагностировали.

Пользователи соцсетей уже успели прокомментировать такую в основном положительную статистику. По мнению некоторых лиц, распространению инфекций помешали частое мытье рук и дезинфекция, которых требуют ограничения через коронавирус.

Ранее "Комментарии" рассказывали, от каких болезней, по сообщению министра здравоохранения, украинцы чаще всего умирают. Также на портале можно узнать, какие заболевания могут развиться после выздоровления от коронавируса.

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