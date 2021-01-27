От каких болезней чаще всего умирают украинцы - Максим Степанов

Для Украины очень актуальна тема сердечно-сосудистых заболеваний. Потому как именно от них происходит 67% смертей в стране. Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения и глава МОЗ Максим Степанов.

Украинцы чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний - фото: из открытых источников

К сердечно-сосудистым заболеваниям относят ишемическую болезнь сердца, болезнь периферических артерий, болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги, ревмокардит, врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

Так, по словам министра, уже на протяжении нескольких лет в Украине фиксируется этот вовсе не утешительный показатель. Причиной таких болезней могут стать вредные привычки украинцев. В их числе употребление алкоголя, курение, а также неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Доказано, что отказ от курения и алкоголя, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, по информации Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Нет ни одной другой причины, по которой бы умирало столько людей ежегодно.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что ученые назвали алкоголь, который положительно влияет на работу сердца. Этот напиток положительно влияет на организм человека и тренирует сердечно-сосудистую систему. Также сайт информировал о том, что врачи назвали вредную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту.





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