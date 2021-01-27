logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.01.2021

BTC/USD

30787.22

ETH/USD

1302.42

LTC/USD

126.09

НБУ 27.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина От каких болезней чаще всего умирают украинцы - Максим Степанов
commentss НОВОСТИ Все новости

От каких болезней чаще всего умирают украинцы - Максим Степанов

От этих болезней в год умирает огромное количество людей

сегодня, 16:48
Автор:

Мокрик Анастасия

Для Украины очень актуальна тема сердечно-сосудистых заболеваний. Потому как именно от них происходит 67% смертей в стране. Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения и глава МОЗ Максим Степанов.

От каких болезней чаще всего умирают украинцы - Максим Степанов

Украинцы чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний - фото: из открытых источников

К сердечно-сосудистым заболеваниям относят ишемическую болезнь сердца, болезнь периферических артерий, болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги, ревмокардит, врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

Так, по словам министра, уже на протяжении нескольких лет в Украине фиксируется этот вовсе не утешительный показатель. Причиной таких болезней могут стать вредные привычки украинцев. В их числе употребление алкоголя, курение, а также неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Доказано, что отказ от курения и алкоголя, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, по информации Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Нет ни одной другой причины, по которой бы умирало столько людей ежегодно. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что ученые назвали алкоголь, который положительно влияет на работу сердца. Этот напиток положительно влияет на организм человека и тренирует сердечно-сосудистую систему. Также сайт информировал о том, что врачи назвали вредную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.comments.ua/news/healthy-lifestyle/uchenye-nazvali-alkogol-kotoryy-mozhet-trenirovat-serdce-670451.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ