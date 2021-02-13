"Он будет с нами всю жизнь": вирусологи сделали неутешительный прогноз по ситуации с COVID-19

Вирусологи из Центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона заявили о том, что коронавирус станет частью нашей жизни и никогда не исчезнет полностью. Об этом сообщает сайт Insider.

Коронавирус навсегда останется в нашей жизни - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, медики считают, что в связи с тем, что пандемия приближается ко второму году, COVID-19 уже расценивается как более серьезный и опасный враг. Особое опасение вызывают новые мутации. Беспокойство вызывает тот факт, что штаммы со временем могут стать более заразными или смогут хотя бы частично избежать защиты, обеспечиваемой вакцинами.

Вирусолог Ларри Кори отметил, что хоть пандемия когда-нибудь и завершится, но коронавирус, вероятнее всего, навсегда останется в нашей жизни. Медики надеются лишь на то, что со временем он превратится в более легкое заболевание, похожее на грипп.

"Можно с уверенностью сказать, что мы не собираемся искоренить его полностью", — сказала доктор Бекки Смит, специалист по инфекционным заболеваниям в Duke Health.

Также Сит отметила, что даже если удастся искоренить коронавирус у людей, животные могут повторно занести аналогичную инфекцию в нашу популяцию — возможно, с еще более смертоносной мутацией.

Недавно проведенные исследования показали, что COVID-19, скорее всего, станет эндемическим в течение 5-10 лет, в конечном итоге напоминая обычную простуду, поражающую людей в детстве.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые назвали самую надежную маску во время пандемии COVID-19, а также о том, нужен ли витамин С и цинк при коронавирусе.

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