Защита на 92%: ученые назвали самую надежную маску во время пандемии COVID-19

Двойная маска может предотвратить 92% инфекционных частиц. Об это свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, передает СNN.

Маски. Фото из открытых источников

Как показывают новые исследования, двойное маскирование может значительно улучшить защиту.

"Исследователи обнаружили, что наложение тканевой маски поверх медицинской процедурной маски, такой как одноразовая синяя хирургическая маска, может заблокировать выход 92,5% потенциально инфекционных частиц за счет более плотной посадки и устранения утечки", — говорится в сообщении.

Эти экспериментальные данные подтверждают, считают ученые, что все люди в возрасте от 2 лет и старше должны носить маски в общественных местах и в случае присутствия посторонних людей у вас в доме.

Поэтому рекомендуется, чтобы маски состояли из двух или более слоев, при этом полностью закрывали нос и рот, а также плотно прилегали к носу и по бокам лица.

Исследование также показало, что, когда и инфицированный, и неинфицированный человек носили двойные маски, то совокупное воздействие потенциально инфекционных аэрозолей неинфицированного человека снижалось на 96,4%.

Отмечается, что ношение хорошо сидящей на человеке маски очень важно для защиты вас и окружающих.

По мнению ученых, маски стали важной частью борьбы с коронавирусом, когда была обнаружена способность вируса передаваться бессимптомными носителями.

"Исследования доказывают, что маски могут предотвратить распространение коронавируса. Теперь, когда известно, насколько хорошо работают маски, следующий шаг — улучшить их работу", — сказал доктор Джон Брукс, главный врач центра CDC по реагированию на COVID-19.

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