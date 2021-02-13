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Защита на 92%: ученые назвали самую надежную маску во время пандемии COVID-19

Ученые в США провели исследование

сегодня, 01:05
Автор:

Таисия Ерохина

Двойная маска может предотвратить 92% инфекционных частиц. Об это свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, передает СNN.

Защита на 92%: ученые назвали самую надежную маску во время пандемии COVID-19

Маски. Фото из открытых источников

Как показывают новые исследования, двойное маскирование может значительно улучшить защиту.

"Исследователи обнаружили, что наложение тканевой маски поверх медицинской процедурной маски, такой как одноразовая синяя хирургическая маска, может заблокировать выход 92,5% потенциально инфекционных частиц за счет более плотной посадки и устранения утечки", — говорится в сообщении.

Эти экспериментальные данные подтверждают, считают ученые, что все люди в возрасте от 2 лет и старше должны носить маски в общественных местах и в случае присутствия посторонних людей у вас в доме.

Поэтому рекомендуется, чтобы маски состояли из двух или более слоев, при этом полностью закрывали нос и рот, а также плотно прилегали к носу и по бокам лица.

Исследование также показало, что, когда и инфицированный, и неинфицированный человек носили двойные маски, то совокупное воздействие потенциально инфекционных аэрозолей неинфицированного человека снижалось на 96,4%.

Отмечается, что ношение хорошо сидящей на человеке маски очень важно для защиты вас и окружающих.

По мнению ученых, маски стали важной частью борьбы с коронавирусом, когда была обнаружена способность вируса передаваться бессимптомными носителями.

"Исследования доказывают, что маски могут предотвратить распространение коронавируса. Теперь, когда известно, насколько хорошо работают маски, следующий шаг — улучшить их работу", — сказал доктор Джон Брукс, главный врач центра CDC по реагированию на COVID-19.

Ранее сообщалось, нужен ли цинк и витамин С при коронавирусе. Появилось новое исследование.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/10/health/double-masking-cdc-study-escape-wellness/index.html
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Обусуждения

Гена

сегодня, 01:37

Какой идиотизм и люди продолжаю во всё это верить... Вирус который в 99% люди переносят без осложнений и который не опаснее сезонного гриппа, который так раскрутили СМИ и подконтрольные от МВФ правительства. Издевательство и оболванивания людей. Достаточно, пора проснуться. Всем добра и Люди учите, знайте Свои права с то как-то слишком много абсурдных и ничем не подкрепленные обязанностей .

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