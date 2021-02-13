Защита на 92%: ученые назвали самую надежную маску во время пандемии COVID-19

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Таисия Ерохина
Двойная маска может
предотвратить 92% инфекционных частиц. Об это свидетельствуют данные Центров
США по контролю и профилактике заболеваний, передает СNN.
Маски. Фото из открытых источников
Как показывают
новые исследования, двойное маскирование может значительно улучшить защиту.
Эти
экспериментальные данные подтверждают, считают ученые, что все люди в возрасте от
2 лет и старше должны носить маски в общественных местах и в случае присутствия
посторонних людей у вас в доме.
Поэтому
рекомендуется, чтобы маски состояли из двух или более слоев, при этом полностью
закрывали нос и рот, а также плотно прилегали к носу и по бокам лица.
Исследование
также показало, что, когда и инфицированный, и неинфицированный человек носили
двойные маски, то совокупное воздействие потенциально инфекционных аэрозолей
неинфицированного человека снижалось на 96,4%.
Отмечается, что ношение
хорошо сидящей на человеке маски очень важно для защиты вас и окружающих.
По мнению ученых,
маски стали важной частью борьбы с коронавирусом, когда была обнаружена
способность вируса передаваться бессимптомными носителями.
Ранее сообщалось,
нужен ли цинк и витамин
С при коронавирусе. Появилось новое исследование.
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Гена
сегодня, 01:37
Какой идиотизм и люди продолжаю во всё это верить... Вирус который в 99% люди переносят без осложнений и который не опаснее сезонного гриппа, который так раскрутили СМИ и подконтрольные от МВФ правительства. Издевательство и оболванивания людей. Достаточно, пора проснуться. Всем добра и Люди учите, знайте Свои права с то как-то слишком много абсурдных и ничем не подкрепленные обязанностей .