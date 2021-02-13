Нужен ли витамин С и цинк при коронавирусе: появилось новое исследование

Даже в значительных дозах витамин С и цинк не смогут обеспечить пациенту скорейшее выздоровление от коронавируса. Хотя в Сети об этих веществах бытует немало мифов. Как передает СNN, отсутствие особой пользы этих добавок при COVID-19 продемонстрировало исследование, опубликованное в научном издании JAMA Network Open 12 февраля.

Есть ли польза от цинка и витамина С. Фото из открытых источников

Несмотря на популярное использование витамина С и цинка для борьбы или уменьшения тяжести вирусных простуд и гриппа, новое исследование показало: эти две добавки не принесли пользы людям, изолированным дома с COVID-19.

Результаты были настолько не впечатляющими, что исследование было прекращено досрочно.

"К сожалению, эти две добавки не соответствовали шумихе вокруг них", — заявила доктор Эрин Мичос из Госпиталя Джонса Хопкинса (США).

Высокие дозы цинка, аскорбиновой кислоты (витамин С) или обеих добавок не уменьшили симптомы коронавирусной инфекции, отметили медики.

Однако большое количество этих веществ вызвало некоторые неприятные побочные эффекты у пациентов, среди которых тошнота, диарея и спазмы желудка.

Сообщается, что витамин C является признанным антиоксидантом и играет важную роль в поддержке иммунной системы. Однако он не лечит симптомы болезней, к примеру, простуды. А, по данным Национального института здоровья США, использование витамина С после появления симптомов простуды и вовсе не помогает.

Тогда как цинк могут применять в первый день заболевания простудой, но нужно помнить о рисках. Более 40 мг цинка каждый день может вызвать сухость во рту, тошноту, потерю аппетита и диарею.

Как сообщалось ранее, инфекционист назвала новую группу риска при COVID-19.

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