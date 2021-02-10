Инфекционист назвала новую группу риска при COVID-19

Коронавирусом рискуют тяжело заболеть и молодые люди. В группе риска те, кто употребляет опиоиды в рамках заместительной терапии. Об этом заявила инфекционист Татьяна Логинова в эфире телеканала "Украина 24".

Фото из открытых источников

Дело в том, пояснила врач, что опиоиды блокируют дыхательный центр. Получается, что у таких людей нет проявлений, горячки или же кашля. По словам Логвиновой, иногда заболевание заходит в "продвинутое состояние".

Кроме того, врач рассказала, что в Украине увеличилось число госпитализаций среди молодежи. Медики фиксируют тяжелое протекание болезни.

"В нашей стране наблюдается увеличение контингента молодежи, которая попадает с тяжелым протеканием болезни в больницы. Важное замечание: семейные врачи, если нет кашля и изменений в первые часы после заражения, сутки-двое, предлагают людям быть на самоизоляции", — заявила инфекционист.

По мнению Логвиновой, нашей стране нужно как можно быстрее начать вакцинацию против коронавирусной инфекции. Как пояснила врач, это поможет разорвать цепь передачи вируса организму, а если инфекция не будет попадать в организм – ей негде будет мутировать. Поскольку все больше появляется новых штаммов коронавируса, вызывая обеспокоенность ученых и медиков.

Напомним, после "британского коронавируса-мутанта" Сеть обеспокоена появлением "африканского" штамма вируса. Узнайте, о каких штаммах коронавируса уже известно медикам и стоит ли волноваться.

Как сообщалось ранее, в Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила. Эксперт сделал прогноз и сравнил епидситуация со странами Европы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!