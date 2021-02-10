Инфекционист назвала новую группу риска при COVID-19

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Таисия Ерохина
Коронавирусом
рискуют тяжело заболеть и молодые люди. В группе риска те, кто употребляет
опиоиды в рамках заместительной терапии. Об этом заявила инфекционист Татьяна
Логинова в эфире телеканала "Украина 24".
Фото из открытых источников
Дело в том,
пояснила врач, что опиоиды блокируют дыхательный центр. Получается, что у таких
людей нет проявлений, горячки или же кашля. По словам Логвиновой, иногда
заболевание заходит в "продвинутое состояние".
Кроме того, врач
рассказала, что в Украине увеличилось число госпитализаций среди молодежи. Медики
фиксируют тяжелое протекание болезни.
По мнению Логвиновой,
нашей стране нужно как можно быстрее начать вакцинацию против коронавирусной
инфекции. Как пояснила врач, это поможет разорвать цепь передачи вируса
организму, а если инфекция не будет попадать в организм – ей негде будет
мутировать. Поскольку все больше появляется новых штаммов коронавируса, вызывая
обеспокоенность ученых и медиков.
Напомним, после "британского
коронавируса-мутанта" Сеть обеспокоена появлением "африканского" штамма вируса.
Узнайте, о каких штаммах
коронавируса уже известно медикам и стоит ли волноваться.
Как сообщалось
ранее, в Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса,
но украинцам пока рано расслабляться — победа
над эпидемией еще не наступила. Эксперт сделал прогноз и сравнил
епидситуация со странами Европы.
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