Карантин в Украине ослабляют: когда можно будет говорить о победе над коронавирусом

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Таисия Ерохина
В Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила. Об этом пишет голова комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Так, теперь можно принимать посетителей в заведениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия при следующих условиях: наполненность до 50% мест или из расчета один человек на 5 "квадратов". Ранее развлекательные или праздничные мероприятия, публичные события, банкеты и т.д. были запрещены.
Как пояснил Радуцкий, стабилизация эпидемиологической ситуации в стране действительно дает возможность снять некоторые ограничения. Роль сыграл и жесткий локдаун в январе. Более того, некоторые исследователи говорят о 50% украинцев с антителами, что приближает к формированию коллективного иммунитета.
О напряженной ситуации свидетельствуют и примеры других стран Европы. Хотя и там продолжается вакцинация, карантин не отменен. Причина, отметил нардеп, в распространении мутаций штаммов инфекции.
Так, в Германии продолжается общенациональный локдаун еще с ноября. И власть планирует продлить его до марта, а на въезде в страну заставляют сдавать двойной тест на COVID-19. Во Франции — комендантский час. А Великобритания из-за мутировавшего коронавируса фиксирует больше смертей, даже планируют ввести уголовную ответственность за нарушение карантина жителями "красной" зоны.
Напомним, врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19.
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