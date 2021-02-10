Карантин в Украине ослабляют: когда можно будет говорить о победе над коронавирусом

В Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила. Об этом пишет голова комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

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Так, теперь можно принимать посетителей в заведениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия при следующих условиях: наполненность до 50% мест или из расчета один человек на 5 "квадратов". Ранее развлекательные или праздничные мероприятия, публичные события, банкеты и т.д. были запрещены.

Как пояснил Радуцкий, стабилизация эпидемиологической ситуации в стране действительно дает возможность снять некоторые ограничения. Роль сыграл и жесткий локдаун в январе. Более того, некоторые исследователи говорят о 50% украинцев с антителами, что приближает к формированию коллективного иммунитета.

"Эти утверждения слишком оптимистичны, — говорится в сообщении. — Ситуация полностью контролируемая, но довольно напряженная. Праздновать победу над коронавирусом и радоваться коллективному иммунитету еще рано".

О напряженной ситуации свидетельствуют и примеры других стран Европы. Хотя и там продолжается вакцинация, карантин не отменен. Причина, отметил нардеп, в распространении мутаций штаммов инфекции.

Так, в Германии продолжается общенациональный локдаун еще с ноября. И власть планирует продлить его до марта, а на въезде в страну заставляют сдавать двойной тест на COVID-19. Во Франции — комендантский час. А Великобритания из-за мутировавшего коронавируса фиксирует больше смертей, даже планируют ввести уголовную ответственность за нарушение карантина жителями "красной" зоны.

"Пример стран Европы показывает, что ситуация довольно шаткая. Большой риск сегодня усыпить внимание общества, расхолодить людей версиями о том, что вирус и сам постепенно исчезает. Но расслабляться рано: надо настроиться на длительную борьбу", — резюмировал Радуцкий.

Напомним, врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19.

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