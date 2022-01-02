«Омикрон» в Украине: когда ожидается вспышка заболевания

Новый штамм коронавирусной инфекции под названием "Омикрон" быстро распространяется по всему миру и уже достиг Украины. Главный санитарный врач страны Игорь Кузин спрогнозировал, когда стоит ожидать вспышку заболеваемости.

«Омикрон» в Украине (фото из открытых источников)

По словам специалиста, "Омикрон" может накрыть Украину уже во второй половине января и в феврале. Тогда количество заболевших может возрасти и в стране могут ввести локдаун. Но пока об карантинных ограничениях речь не идет.

Санврач отметил, что новый штамм COVID-19 может привести к непредсказуемым последствиям и нельзя ничего спрогнозировать окончательно, в частности, сколько будет заболевших и какая будет нагрузка. Решение о локдауне будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации в Украине.

Также эксперт рассказал, что в нашей стране вспышка заболевания может быть запоздавшей, по сравнению с показателями других стран Европы. В Украину, например, волны COVID-19, приходят спустя 1-2 месяца после того, как достигли пика в ЕС. Пока в нашей стране, по словам Кузина, завершается волна штамма "Дельта".

Напомним, ученые обратили внимание на то, что симптомы заболевание "Омикроном" очень похожи на заболевание обычной простудой, — першение в горле, головная боль, тянущая боль в мышцах, заложенность носа. Теперь же британские ученые обнаружили еще один симптом – высыпание на коже.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что все варианты нового коронавируса могут вызвать заболевание у вакцинированных людей, не только штамм "Омикрон". Относительно последнего есть пока предварительные данные, что вакцины могут быть менее эффективными против него, чем против "Дельты" и других штаммов.

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