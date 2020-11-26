Новый антирекорд: статистика COVID-19 в Украине по состоянию на 26 ноября

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости COVID-19 в Украине резко увеличился и установил новый антирекорд. За прошлые сутки диагноз установили еще у 15 331 украинца.

Фото: pixabay.com

Согласно данным СНБО, коронавирусной инфекцией в данный момент болеет 348 077 человек, еще у более 763 тысяч есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии стали 11 717 человек, из них 225 — за прошлые сутки. Но более 317 тысяч украинцам удалось "дать сдачи" коронавирусу, 9 617 человек вылечились за прошлые сутки.

Больше всего COVID-19 продолжает атаковать Киев (+1 399 человек за сутки), а также Днепропетровскую (+ 1254 человек) и Киевскую (+979 человек) области. Более 700 новых случаев заболевания зафиксировано еще в Харьковской, Львовской, Одесской, Запорожской, Сумской и Черкасской областях.

Меньше всего коронавирус "бьет" по Кировоградской (+149 за сутки) и Луганской (+132) областях.

Напомним, представитель ВОЗ предположил, когда может начаться третья волна COVID-19.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Евросоюз объявил, когда готов начинать массовую вакцинацию от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!