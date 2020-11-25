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Евросоюз объявил, когда готов начинать массовую вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию могут начать уже через месяц

сегодня, 22:16
Автор:

Елизавета Черных

Некоторые европейские страны активно начинают готовиться к вакцинации населения от коронавируса, несмотря на то, что препараты еще проходят обязательную сертификацию. 

Евросоюз объявил, когда готов начинать массовую вакцинацию от COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

Бельгия планирует закупать вакцины у шести фармацевтических компаний, которые будут разрабатывать препараты после их лицензирования. А Германия, Испания и Австрия уже обнародовали планы прививок от коронавирусной инфекции на 2021 год. 

В общем, ЕС заключил контракт с компанией Moderna, которая поставит 160 миллионов доз вакцины из Соединенных Штатов Америки. 

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы еще до конца декабря, и наконец-то это свет в конце тоннеля", — рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кому из граждан первыми будут делать прививки, европейские страны будут решать самостоятельно. Австрия, Германия и Испания в своих планах имеет начать вакцинацию с пожилых людей и жителей домов престарелых и их сотрудники, а затем прививку получат работники системы здравоохранения. Также в этих странах планируют одними из первых прививать правоохранителей, пожарных и педагогов. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, стало известно как пройдет первый этап вакцинации украинцев. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/privivka-ot-covid-19-evrosoyuz-obyavil-kogda-gotov-nachinat-massovuyu-vakcinaciyu-1675081.html
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