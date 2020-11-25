Евросоюз объявил, когда готов начинать массовую вакцинацию от COVID-19

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Елизавета Черных
Некоторые европейские страны активно начинают готовиться к вакцинации населения от коронавируса, несмотря на то, что препараты еще проходят обязательную сертификацию.
ФОТО: Из открытых источников
Бельгия планирует закупать вакцины у шести фармацевтических компаний, которые будут разрабатывать препараты после их лицензирования. А Германия, Испания и Австрия уже обнародовали планы прививок от коронавирусной инфекции на 2021 год.
В общем, ЕС заключил контракт с компанией Moderna, которая поставит 160 миллионов доз вакцины из Соединенных Штатов Америки.
Кому из граждан первыми будут делать прививки, европейские страны будут решать самостоятельно. Австрия, Германия и Испания в своих планах имеет начать вакцинацию с пожилых людей и жителей домов престарелых и их сотрудники, а затем прививку получат работники системы здравоохранения. Также в этих странах планируют одними из первых прививать правоохранителей, пожарных и педагогов.
Как сообщали "Комментарии" ранее, стало известно как пройдет первый этап вакцинации украинцев.
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