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COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 25 ноября

13 882 новых случая зафиксировано за вторник

сегодня, 09:56
Автор:

Владимир Лавский

В течение вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 25 ноября. 

COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 25 ноября

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19. диагностировали у 661 858 человек. При этом болезнь преодолели 307 778 человек, 11 492 — умерли от осложнений болезни. 

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", — говорится в сообщении ведомства. 


Как ранее сообщали "Комментарии", врачи рассказали, сколько времени действует вакцина от COVID-19.



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Источник: https://t.me/stat_regions/571
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