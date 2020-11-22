В ВОЗ рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

По всему миру продолжают фиксировать активный рост заболеваемости коронавирусом. Представитель ВОЗ Давид Набарро заявил, что европейские страны должным образом не отреагировали на вторую волну заболевания, поэтому в начале 2021 года может начаться третья.

Фото: rtl.de

Представитель ВОЗ считает, что руководители европейских стран "неполноценно" отреагировали на вторую волну COVID-19 и не создали необходимую инфраструктуру, которая могла бы предотвратить третью. Если не предпринимать никаких мер, что следующий "рывок" коронавируса стоит ожидать в начале 2021 года.

В организации говорят, что Европа быстро ослабила карантинные меры из-за чего уровень заболеваемости пошел вверх, например, в Германии и Франции начали регистрировать по 33 тысячи новых случаев COVID-19.

В тоже время, ВОЗ высоко оценила методы борьбы азиатских стран из заболеваемости. Жители соблюдают дистанцию, не выходят на улицу без маски, следят за гигиеной и делают все возможное, чтобы вирус не распространялся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине за прошлые сутки было зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса.

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