kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18066.57

ETH/USD

526.60

LTC/USD

81.41

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В ВОЗ рассказали, когда ждать новую волну коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВОЗ рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

В ВОЗ считают, что Европа «неполноценно» отреагировала на пандемию

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

По всему миру продолжают фиксировать активный рост заболеваемости коронавирусом. Представитель ВОЗ Давид Набарро заявил, что европейские страны должным образом не отреагировали на вторую волну заболевания, поэтому в начале 2021 года может начаться третья.

В ВОЗ рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

Фото: rtl.de

Представитель ВОЗ считает, что руководители европейских стран "неполноценно" отреагировали на вторую волну COVID-19 и не создали необходимую инфраструктуру, которая могла бы предотвратить третью. Если не предпринимать никаких мер, что следующий "рывок" коронавируса стоит ожидать в начале 2021 года.  

В организации говорят, что Европа быстро ослабила карантинные меры из-за чего уровень заболеваемости пошел вверх, например, в Германии и Франции начали регистрировать по 33 тысячи новых случаев COVID-19.

В тоже время, ВОЗ высоко оценила методы борьбы азиатских стран из заболеваемости. Жители соблюдают дистанцию, не выходят на улицу без маски, следят за гигиеной и делают все возможное, чтобы вирус не распространялся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине за прошлые сутки было зарегистрировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-who-envoy-idUKKBN28206T?taid=5fba2fa339486a0001898ce7&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ