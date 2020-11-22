В ВОЗ рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

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Светлана Шкурупий
По
всему миру продолжают фиксировать активный рост заболеваемости коронавирусом.
Представитель ВОЗ Давид Набарро заявил, что европейские страны должным образом
не отреагировали на вторую волну заболевания, поэтому в начале 2021 года может начаться
третья.
Фото: rtl.de
Представитель
ВОЗ считает, что руководители европейских стран "неполноценно" отреагировали на
вторую волну COVID-19 и не создали необходимую инфраструктуру, которая могла бы
предотвратить третью. Если не предпринимать никаких мер, что следующий "рывок"
коронавируса стоит ожидать в начале 2021 года.
В
организации говорят, что Европа быстро ослабила карантинные меры из-за чего уровень
заболеваемости пошел вверх, например, в Германии и Франции начали
регистрировать по 33 тысячи новых случаев COVID-19.
В
тоже время, ВОЗ высоко оценила методы борьбы азиатских стран из заболеваемости.
Жители соблюдают дистанцию, не выходят на улицу без маски, следят за гигиеной и
делают все возможное, чтобы вирус не распространялся.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Украине за прошлые сутки было зарегистрировано
более 12 тысяч новых случаев коронавируса.
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