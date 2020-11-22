Коронавирус в Украине: появилась актуальная статистика

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Светлана Шкурупий
Новое исследование ученых показало, что коронавирусная инфекция может передаваться через людей, у которых отсутствуют симптомы, поэтому количество новых заболеваний продолжает увеличиваться. В Украине за прошлые сутки с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 12 079 людей.
фото: dt.ua
Согласно
данным СНБО, сейчас в стране 326 876 инфицированных, еще у более 695 тысяч есть
подозрения на наличие заболеваемости. Пандемия уже унесла жизни 10 951 человека,
из них 138 — за прошлые сутки. Но побороть COVID-19 удалось 286 917 украинцам,
из них 4 604 человек вылечились за прошлые сутки.
Больше
всего коронавирусная инфекция "бьет" по Киеву (+1 199 новых больных за
сутки), Днепропетровской (+1 017 человек) и Киевской (+962 человека)
областях. Более 600 новых случаев COVID-19 также зарегистрировано в Харьковской,
Одесской, Запорожской и Сумской областях.
Наименьшее
количество новых больных продолжают фиксировать в двух областях: Кировоградской
(+116 человек) и Луганской (+49 человек).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом.
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