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Коронавирус в Украине: появилась актуальная статистика

В Киеве зафиксировано 1 199 новых случаев

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Новое исследование ученых показало, что коронавирусная инфекция может передаваться через людей, у которых отсутствуют симптомы, поэтому количество новых заболеваний продолжает увеличиваться. В Украине за прошлые сутки с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 12 079 людей.

Коронавирус в Украине: появилась актуальная статистика

фото: dt.ua

Согласно данным СНБО, сейчас в стране 326 876 инфицированных, еще у более 695 тысяч есть подозрения на наличие заболеваемости. Пандемия уже унесла жизни 10 951 человека, из них 138 — за прошлые сутки. Но побороть COVID-19 удалось 286 917 украинцам, из них 4 604 человек вылечились за прошлые сутки.

Больше всего коронавирусная инфекция "бьет" по Киеву (+1 199 новых больных за сутки), Днепропетровской (+1 017 человек) и Киевской (+962 человека) областях. Более 600 новых случаев COVID-19 также зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Запорожской и Сумской областях.

Наименьшее количество новых больных продолжают фиксировать в двух областях: Кировоградской (+116 человек) и Луганской (+49 человек).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua
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