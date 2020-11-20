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Главная Новости Общество медицина Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом
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Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом

По мнению ученых, COVID-19 научился распространяться еще быстрее

сегодня, 17:31
Автор:

Владимир Лавский

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый COVID-19 SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса — SARS-CoV и MERS-CoV.

Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом

Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Данная особенность, по словам ученых, позволяет SARS-CoV-2 распространяться быстрее. Активность SARC-CoV и MERS-CoV, в свою очередь, приходится на более поздние сроки заболевания — около недели и десяти дней соответственно.

Ученые подчеркнули, что своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного COVID-19, все еще являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые выяснили, где люди чаще всего заражаются COVID-19. 


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Источник: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext#section-3d6acba1-acea-4be2-8dc9-b7e14e5b6583
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