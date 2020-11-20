Исследование показало, где чаще всего заражаются коронавирусом

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Владимир Лавский
По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England (PHE), большинство людей заражаются COVID-19 во время похода в супермаркет. Эксперты изучили цепочки около 130 тысяч заражений, произошедших с 9 по 15 ноября, сообщает DW.
Выяснилось, что 26,7% инфицированных находились в том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.
Исходя из этого, эксперты составили список самых посещаемых зараженными мест, и выяснили, что почти каждый пятый случай (18,3%) приходится на продуктовый магазин или рабочее место. За ними следуют старшие классы школ (12,7%), младшие классы (10,1%) и больницы (3,6%).
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