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Исследование показало, где чаще всего заражаются коронавирусом

По данным исследований, чаще всего заражаются COVID-19 в супермаркетах

сегодня, 13:37
Автор:

Владимир Лавский

По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England (PHE), большинство людей заражаются COVID-19 во время похода в супермаркет. Эксперты изучили цепочки около 130 тысяч заражений, произошедших с 9 по 15 ноября, сообщает DW.

Исследование показало, где чаще всего заражаются коронавирусом

Выяснилось, что 26,7% инфицированных находились в том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.

Исходя из этого, эксперты составили список самых посещаемых зараженными мест, и выяснили, что почти каждый пятый случай (18,3%) приходится на продуктовый магазин или рабочее место. За ними следуют старшие классы школ (12,7%), младшие классы (10,1%) и больницы (3,6%).

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине в декабре введут локдаун. 


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Источник: https://www.dw.com/ru/koronavirus-kazhdye-17-sekund-v-evrope-umiraet-bolnoj-covid-19/a-55657436
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