Новое исследование показало, как чаще всего передается коронавирус

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Таисия Ерохина
Большинство
коронавирусных инфекций передается людьми, у которых нет симптомов, заявили в
Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом передает CNN.
По оценкам CDC, в
более 50% случаев COVID-19 передается от людей, у которых нет симптомов.
По данным CDC, у
24% людей, передающих вирус другим, никогда не развиваются симптомы, а у еще
35% были предсимптоматические проявления. Кроме того, 41% заразили других, имея
симптомы. Пик заразности, по данным центра, наступает через пять дней после
инфицирования.
Также отмечается,
что у 40-45% инфицированных людей никогда не появляются симптомы.
По данным
исследований, коронавирус распространяется в основном через капли из
дыхательных путей, выдыхаемых заболевшими, когда они дышат, разговаривают,
кашляют, чихают или поют. Особенно много капель наблюдается, когда люди
стараются говорить или петь громче.
Подводя итоги результатов
исследования, эксперты настаивают на соблюдении масочного режима. Так, маски
могут предотвратить распространение вируса, мешая людям вдыхать маленькие капли
слизи или слюны, содержащиеся вирус.
Как сообщалось
ранее, врач назвала место, где обычно подхватывают
коронавирус дети.
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