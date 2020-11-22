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Новое исследование показало, как чаще всего передается коронавирус

Исследователи сделали важное заявление о том, как коронавирусная инфекция распространяется от бессимптомных больных

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Большинство коронавирусных инфекций передается людьми, у которых нет симптомов, заявили в Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом передает CNN.

Новое исследование показало, как чаще всего передается коронавирус

По оценкам CDC, в более 50% случаев COVID-19 передается от людей, у которых нет симптомов.

"Это означает, что по крайней мере половина новых случаев заражения происходит от людей, которые, вероятно, не подозревают, что они заразны для других", — говорится в сообщении.

По данным CDC, у 24% людей, передающих вирус другим, никогда не развиваются симптомы, а у еще 35% были предсимптоматические проявления. Кроме того, 41% заразили других, имея симптомы. Пик заразности, по данным центра, наступает через пять дней после инфицирования.

"При таких предположениях, 59% инфекций будут передаваться при отсутствии симптомов, но могут варьироваться от 51% до 70%, если доля бессимптомных инфекций составляет 24–30%, а пиковая инфекционность – 4-6 дней", — сообщили в CDC.

Также отмечается, что у 40-45% инфицированных людей никогда не появляются симптомы.

"Среди людей, у которых действительно развивается симптоматическое заболевание, пик риска передачи приходится на дни, непосредственно предшествующие появлению симптомов (предсимптомная инфекция) и в течение нескольких дней после этого, — отмечается в сообщении. — Соответственно, количество передаваемых инфекций максимально возрастает, когда уровень вируса достигает пика".

По данным исследований, коронавирус распространяется в основном через капли из дыхательных путей, выдыхаемых заболевшими, когда они дышат, разговаривают, кашляют, чихают или поют. Особенно много капель наблюдается, когда люди стараются говорить или петь громче.

Подводя итоги результатов исследования, эксперты настаивают на соблюдении масочного режима. Так, маски могут предотвратить распространение вируса, мешая людям вдыхать маленькие капли слизи или слюны, содержащиеся вирус.

Как сообщалось ранее, врач назвала место, где обычно подхватывают коронавирус дети.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/20/health/cdc-coronavirus-spread-asymptomatic-website-wellness/index.html
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