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Врач назвала место, где обычно подхватывают коронавирус дети

Врач рекомендует начинать носить маски детям с наиболее раннего возраста

сегодня, 14:43
Автор:

Таисия Ерохина

Дети чаще всего инфицируются коронавирусом не в школе или детском саду, а дома. Об этом сообщила профессор кафедры детских инфекционных заболеваний национального медицинского университета им. Богомольца Оксана Выговская в эфире телеканала "Украина 24".

Врач назвала место, где обычно подхватывают коронавирус дети

По ее словам, коронавирусом с одинаковой частотой болеют и девочки, и мальчики. При этом она согласилась с ЮНИСЕФ, что острой необходимости закрывать садики и школы нет, поскольку они не являются основным местом заражения детей.

"Дети в большинстве случае инфицируются дома, — сообщила Выговская. — Хотя они считаются носителями и переносят болезнь легко, чтобы заболеть, нужен продолжительный контакт. То есть — общение с родственниками".

Врач отметила, что важно значение продолжительности контакта и его плотность, то есть, количество людей в помещении. По словам медика, в Украине многие болеют семьями, при этом ребенок не инфицируется. Выговская призвала не отправлять детей в школу или сад, если кто-то из семьи заболел коронавирусом. Также врач рекомендует родителям надевать на детей маску с самых ранних лет.

Напомним, врач заявил, что люди молодого возраста начали по-другому переносить коронавирус.


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