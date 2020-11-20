Врач назвала место, где обычно подхватывают коронавирус дети

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Таисия Ерохина
Дети чаще всего
инфицируются коронавирусом не в школе или детском саду, а дома. Об этом сообщила
профессор кафедры детских инфекционных заболеваний национального медицинского
университета им. Богомольца Оксана Выговская в эфире телеканала "Украина
24".
По ее словам, коронавирусом
с одинаковой частотой болеют и девочки, и мальчики. При этом она согласилась с
ЮНИСЕФ, что острой необходимости закрывать садики и школы нет, поскольку они не
являются основным местом заражения детей.
Врач отметила,
что важно значение продолжительности контакта и его плотность, то есть,
количество людей в помещении. По словам медика, в Украине многие болеют
семьями, при этом ребенок не инфицируется. Выговская призвала не отправлять
детей в школу или сад, если кто-то из семьи заболел коронавирусом. Также врач
рекомендует родителям надевать на детей маску с самых ранних лет.
Напомним, врач
заявил, что люди молодого возраста начали по-другому переносить
коронавирус.
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