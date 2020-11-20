Врач назвала место, где обычно подхватывают коронавирус дети

Дети чаще всего инфицируются коронавирусом не в школе или детском саду, а дома. Об этом сообщила профессор кафедры детских инфекционных заболеваний национального медицинского университета им. Богомольца Оксана Выговская в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, коронавирусом с одинаковой частотой болеют и девочки, и мальчики. При этом она согласилась с ЮНИСЕФ, что острой необходимости закрывать садики и школы нет, поскольку они не являются основным местом заражения детей.

"Дети в большинстве случае инфицируются дома, — сообщила Выговская. — Хотя они считаются носителями и переносят болезнь легко, чтобы заболеть, нужен продолжительный контакт. То есть — общение с родственниками".

Врач отметила, что важно значение продолжительности контакта и его плотность, то есть, количество людей в помещении. По словам медика, в Украине многие болеют семьями, при этом ребенок не инфицируется. Выговская призвала не отправлять детей в школу или сад, если кто-то из семьи заболел коронавирусом. Также врач рекомендует родителям надевать на детей маску с самых ранних лет.

Напомним, врач заявил, что люди молодого возраста начали по-другому переносить коронавирус.

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