Врач заявил, что молодые люди начали по-другому болеть коронавирусом

Тяжелые случаи переноса коронавирусной болезни стали чаще наблюдать у людей моложе, чем у пациентов из группы риска. Об этом сообщил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Как рассказал врач, еще в конце лета и в первой половине сентября тяжелое течение коронавируса наблюдалось у пациентов, которым более 70 лет. Соответственно, они находились на лечении в отделении интенсивной терапии. Но последние полтора месяца значительно возросло количество молодых людей, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, а также требуют искусственной вентиляции легких. При этом, есть случаи, говорит Дубров, когда люди тяжело болеют инфекцией, хотя до этого были абсолютно здоровы и не имеют сопутствующих патологий.

"Однозначно могу сказать, что на сегодня — 50 на 50. То есть — 50% людей относительно молодого возраста до 60 лет с тяжелым течением. И 50% — 60+ с сопутствующей патологией", — сообщил врач.

Как добавил Дубров, летом говорилось, что коронавирус для молодых людей не страшен, они легко им болеют и не нуждаются в госпитализации.

"Это уже не так. И молодые люди также, даже без сопутствующей патологии, имеет место тяжелое течение COVID -19 и летальные случаи, в том числе", — резюмировал врач.

Ранее врач заявил, что состояние пациентов с тяжелой формой COVID-19 ухудшается внезапно, за минуты.

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