Врач заявил, что молодые люди начали по-другому болеть коронавирусом

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18253.09
ETH/USD
503.35
LTC/USD
81.58
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Тяжелые случаи переноса коронавирусной болезни стали чаще наблюдать у людей моложе, чем у пациентов из группы риска. Об этом сообщил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Как рассказал врач, еще в конце лета и в первой половине сентября тяжелое течение коронавируса наблюдалось у пациентов, которым более 70 лет. Соответственно, они находились на лечении в отделении интенсивной терапии. Но последние полтора месяца значительно возросло количество молодых людей, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, а также требуют искусственной вентиляции легких. При этом, есть случаи, говорит Дубров, когда люди тяжело болеют инфекцией, хотя до этого были абсолютно здоровы и не имеют сопутствующих патологий.
Как добавил Дубров, летом говорилось, что коронавирус для молодых людей не страшен, они легко им болеют и не нуждаются в госпитализации.
Ранее врач заявил, что состояние пациентов с тяжелой формой COVID-19 ухудшается внезапно, за минуты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости