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Новые штаммы COVID-19: ученые назвали основные симптомы

Основніе симптомы трех штаммов коронавируса

сегодня, 08:56
Автор:

Мокрик Анастасия

На фоне появления новых вариантов и различных мутаций коронавируса, стало важным понять, как их симптомы отличаются от первоначального.

Новые штаммы COVID-19: ученые назвали основные симптомы

Ученые сообщили о симптомах новых штаммов коронавируса - фото: из открытых источников

Так, согласно новым исследованиям, "британский" штамм, который еще называют Kent, распространяется легче и быстрее, чем другие варианты. Британская консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) недавно сообщила, что вариант Кента может быть на 70 процентов более смертоносным, чем предыдущие штаммы.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что те, у кого есть положительный результат теста на этот вариант, с большей вероятностью будут сообщать о постоянном кашле, усталости, мышечных болях, боли в горле и лихорадке по сравнению с теми, у кого есть исходное напряжение.

В Южной Африке появился другой вариант, названный "южноафриканским" штаммом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, случаи, вызванные этим вариантом, были зарегистрированы в США в конце января 2021 года. К симптомам относят: боль в горле, изменение или потеря вкуса и обоняния, высокая температура, ломота в теле, конъюнктивит, сыпь на теле.

Также, не так давно появился вариант под названием "бразильский" штамм. Этот вариант содержит набор дополнительных мутаций, которые могут повлиять на его способность распознаваться антителами. Этот штамм чем-то схож с "южноафриканским". Ученые утверждают, что он намного считается намного заразнее, чем COVID-19. Симптомами данного штамма являются ломота в теле, высокая температура и боль в горле. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 в Украине, а также о том, что медик рассказал о главных проблемах массовой вакцинации


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Источник: https://www.business-standard.com/article/current-affairs/how-symptoms-of-new-coronavirus-strains-different-from-original-one-121021701316_1.html
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