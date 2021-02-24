Новые штаммы COVID-19: ученые назвали основные симптомы

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Мокрик Анастасия
На фоне появления новых
вариантов и различных мутаций
коронавируса, стало важным понять, как их симптомы отличаются от первоначального.
Ученые сообщили о симптомах новых штаммов коронавируса - фото: из открытых источников
Так, согласно новым исследованиям, "британский" штамм, который еще называют Kent, распространяется легче и быстрее,
чем другие варианты. Британская
консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG)
недавно сообщила, что вариант Кента может быть на 70 процентов более
смертоносным, чем предыдущие штаммы.
Эксперты в области
здравоохранения отмечают, что те, у кого есть положительный результат теста на
этот вариант, с большей вероятностью будут сообщать о постоянном кашле, усталости,
мышечных болях, боли в горле и лихорадке по сравнению с теми, у кого есть
исходное напряжение.
В Южной Африке появился
другой вариант, названный "южноафриканским"
штаммом. По данным Центров по контролю и профилактике
заболеваний, случаи, вызванные этим вариантом, были зарегистрированы в США в
конце января 2021 года. К симптомам
относят: боль в горле, изменение или потеря вкуса и обоняния, высокая
температура, ломота в теле, конъюнктивит, сыпь на теле.
Также, не так давно появился вариант под названием "бразильский" штамм. Этот вариант содержит набор дополнительных мутаций, которые могут повлиять на его способность распознаваться антителами. Этот штамм чем-то схож с "южноафриканским". Ученые утверждают, что он намного считается намного заразнее, чем COVID-19. Симптомами данного штамма являются ломота в теле, высокая температура и боль в горле.
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