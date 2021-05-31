Новые биологические угрозы: к чему готовиться Украины

Пандемия коронавируса в мире доказала, что медицина не может существовать отдельно без науки, чтобы бороться с новыми угрозами. Об этом в ходе форума "Украина 30. Образование и наука" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



Виктор Ляшко на форуме "Украина 30. Образование и наука". Фото: ОП

Студенты-медики должны стать конструкторами, изобретателями и исследователями, подчеркнул министр. Для этого в Украине на базе Президентского университета планируют создать Центр биотехнологий и Университетскую клинику. Эти кластеры в вузе должны готовить специалистов противостоять новым угрозам, в частности — в сфере здравоохранения.

"Биологические угрозы, хронические неинфекционные болезни, старение населения, огромное количество возбудителей, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного. Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться. К ним мы можем готовиться, когда мы соединим биотехнологии и предметы науки о здоровье", — заявил Ляшко.

На базе Центр биотехнологий будет работать мощная лаборатория, а в новом вузе планируют применить лучшие мировые практики, добавил министр здравоохранения.

Ранее Министерство образования Украины создало Государственный биотехнологический институт в Харькове. О реорганизации Харьковского национального технического университета сельского хозяйства, Харьковской государственной зооветеринарной академии, Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева и Харьковского государственного университета питания и торговли стало известно 12 мая. Для вузов это стало неожиданностью, коллектив одного из них даже написал петицию Зеленскому.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании государственного университета, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение минимальной заработной платы педагогов до средней зарплаты в стране. О новой инициативе президента об образовании порталу "Комментарии" рассказали эксперты.



Пандемия коронавируса, который впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, уже унесла более 3,5 млн жизней. Наибольший уровень смертности фиксируют в США, Индии и Бразилии. COVID-19 в мире болеют более 171 млн человек. В Украине за время пандемии умерли от коронавируса более 50,5 тыс. человек. По уровню смертности от коронавируса Украина занимает 17 место в мире. Недавно стало известно, что разведка США располагает новыми данными об источнике пандемии COVID-19.

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