Создание "Президентского университета": образование будущего или пиар-акция

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании президентского университета. По его словам, этот вуз будет готовить "людей будущего", которые "смогут решать важные государственные задачи". Планируется собрать в одном месте лучших преподавателей. Университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, а также специалистов в областях искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты для издания "Комментарии" оценили данное решение, а также рассказали будет ли от него прок.

"Имеем дело не с пиар-акцией, а с серьезным вызовом, который, в случае успеха, впишет имя Зеленского в историю"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен: если хоть один глава государства решил повернуться лицом к проблеме образования в стране — это можно только приветствовать.

"Очень хотелось бы ознакомиться с детальной концепцией нового университета, с учебными курсами и программами, с кадровым подбором. Важно, чтобы университет не повторял ошибки предыдущей системы с ее громоздкой бюрократической системой. Надеюсь, что, ликвидировав Академию госуправления, Зеленский не создаёт ту же Академию, но под другой вывеской. То есть, очень хочется верить в появление качественно нового учебного и научного центра (ведь основная функция университета — не только обучение, но и развитие, воспроизводство научных школ)", — подчеркивает Константин Бондаренко.

Важным он считает и вопрос материально-технической базы нового учебного заведения. Ведь многое, отмечает эксперт, зависит от оплаты труда преподавателей и научных работников, от технического обеспечения, от библиотечных фондов (в том числе электронных библиотек).

"Поэтому реально имеем дело не с пиар-акцией, а с серьезным вызовом, который, в случае успеха, впишет имя Зеленского в историю", — считает Константин Бондаренко.

"Настораживает тот список специальностей, которые были озвучены в сообщениях о планах по созданию данного университета"

По мнению эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, однозначно оценивать эту идею президента пока рано, так как непонятно, как она будет воплощена в жизнь.

"Если же говорить в общих чертах, я не вижу ничего плохого в создании нового высшего учебного заведения под патронажем президента. Ученье, как известно — свет. Однако настораживает тот список специальностей, которые были озвучены в сообщениях о планах по созданию данного университета. Кибербезопасность, нано- и биотехнологии — это, конечно, хорошо. Но как по мне, основная сфера, над подготовкой кадров для которой следовало бы задуматься президенту — это госуправление", — подчеркивает Даниил Богатырев.

Он обращает внимание, что, не смотря на обилие чиновников в Украине, грамотных и по-настоящему хорошо подготовленных специалистов среди них — мало.

"Отчасти, именно поэтому наш госаппарат так неэффективен. Создание под эгидой президента ВУЗа, который давал бы фундаментальную и качественную подготовку в сфере современного госуправления, могло бы исправить эту ситуацию", — резюмирует эксперт.

"Судя по тому, что Зеленский ликвидировал Академию госуправления, можно рассчитывать только на то, что его заведение будет называться "Университет невежества"

Политолог Владимир Цыбулько настроен скептически: "Судя по тому, что Зеленский ликвидировал Академию госуправления, можно рассчитывать только на то, что его заведение будет называться "Университет невежества". Ведь большинство его чиновников не слишком образованные люди".

Квинтэссенцией правления Зеленского политолог считает получение степени кандидата наук скандально известным нардепом Ильей Кивой (ОПЗЖ).

"Он не владеет не только предметом исследования, но и ни одним из языков. Интересно, как он составил кандидатский минимум по английскому? Впрочем, речь не только о Киве, но и многих других нардепах, членах правительства, прочих властьимущих. К сожалению, финские образовательные технологии для многих Зе-чиновников остаются тайной за семью печатями. А потому никаких прорывов от анонсированного президентом вуза я не ожидаю", — признался Владимир Цыбулько.

Ранее портал "Комментарии" писал о жизненном пути Владимира Зеленского.

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