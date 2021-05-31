Как Зеленский хочет готовить "людей будущего"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании государственного университета. Чем будет заниматься новый вуз, глава государства рассказал во время форума "Украина 30. Образование и наука".

Презентация нового вуза. Фото: ОП

Тема образования и науки не так интересна СМИ, как политика и финансы, считает Зеленский. Если задуматься, именно тема науки является "первоочередной и очень важной" в Украине, подчеркнул президент. Поэтому в Украине создают Президентский университет, пояснил он.

"Это — учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Оно соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства, именно государства", — заявил Зеленский.

По его словам, новый вуз будет специализироваться на информационной и кибербезопасности, искусственном интеллекте, нанотехнологиях, аэрокосмических, энергетических и биотехнологиях. Лучшие ученики будут учиться в заведении бесплатно, а затем работать на государство.

По плану, первый набор по шести направлениям образования будет численностью по 20 студентов. За пять лет их количество должно возрасти со 120 до 600 человек. Преподавать дисциплины планируют по принципу 70% практики и только 30% — теории.

Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос подготовки и реализации проекта нового вуза. В частности, разработать его концепцию и организовать материальное обеспечение.

Выступая на форуме после Зеленского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина тратит на образование 6,5% ВВП и по этому показателю занимает третье место в Европе. Глава Кабмина также анонсировал повышение минимальной заработной платы педагогов до средней зарплаты в стране.

В основе Президентского университета лежит три английских Р: Рersonality, Progressive, Progress, отметил во время форума министр образования Сергей Шкарлет. Старт учебного года в Президентском университете запланирован на 1 сентября или 1 октября 2023 года, сообщил министр.

"Индивидуальность, профессионализм и способность к стратегическому развитию. В этой концепции в развитие каждого элемента в личности мы вкладываем мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, баланс между теорией и практикой, teem-лидерство и знания производственных и бизнес-процессов", — рассказал Шкарлет.

Год назад Зеленский во время встречи с ректорами и заведующими высших учебных заведений обещал им финансовую автономию до конца 2020 года. До пандемии коронавируса президент призывал украинских заробитчан вернуться домой на выгодных условиях для частного предпринимательства.

Эксперты для издания "Комментарии" оценили новую инициативу Зеленского, а также рассказали, будет ли от нее прок.

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