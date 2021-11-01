Не тех вакцинируем: эксперты рассказали, что не так с вакцинацией в Украине

Участники стран-членов 20 крупнейших экономик мира во время саммита "Группы двадцати" (G20) взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран. Тем временем практически вся Украина, включая Киев, оказалась в "красной зоне". Ужесточаются карантинные меры, каждый день – антирекорды по числу заболевших и умерших. Почему мы оказались в такой ситуации? Какие ошибки были совершены властью (и украинской, и в мире вообще)? Что еще можно (нужно) исправить – и как можно скорее? В этой действительно непростой ситуации во время интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Необходимо сконцентрировать усилия на защите иммунизации уязвимых групп, их более четкой идентификации

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый считает закономерным, что "красная зона" стремительно расширяется.

"У коронавируса появляются всё новые и новые "дети", с новыми свойствами. И организованные действия, к сожалению, с большей степенью вероятности приводят к появлению новых, еще более заразных форм, штаммов COVID-19. В этом контексте необходимо подумать, как влияет цель, установленная G20 относительно формирования иммунной прослойки. Сама иммунизация не может являться целью – это средство. А чего мы хотим достичь? Чего хочет достичь G20? Это хотелось бы услышать", – говорит эксперт.

К примеру, мы дарим вакцину для того, чтобы:

а) перестали болеть;

б) стали болеть реже;

в) реже умирали.

"Первая цель – недостижима. Вторая, пожалуй, тоже. Потому что вакцинированные тоже болеют, в разных формах, являясь при этом разносчиками инфекции, что в какой-то мере увеличивает эпидемические риски. Привитые, имея сертификат, имеют вольный доступ, куда хотят. В какой-то мере это своеобразная индульгенция на заражение. Тем более, что появилось немало поддельных ковид-сертификатов. То есть, наиболее реалистичной выглядит вариант – уменьшить смертность", – рассуждает Константин Надутый.

По его мнению, вакцинировать, защищать нужно, прежде всего, тех, кто чаще заболевает и умирает. А это люди 50+, 60+. Понятно, что у возрастных людей больше сопутствующих заболеваний, так что они более уязвимы. Причем группа тоже неоднородна. Есть, к примеру, 90-летие, которые переносят ковид без особых осложнений, а есть 55-летние, которые умирают. Нужен анализ: почему именно так.

"Вся Европа начинала правильно – с вакцинации групп риска, что позволило снизить смертность и нагрузку на стационар, куда особенно часто попадают и умирают группы 50+ и 60+. И чем старше, тем больше это явление усугубляется, – отмечает Надутый. – Предоставление вакцин всем, чтобы 70% населения Земли было привитым, должно преследовать одну из указанных выше целей. И эта цель должна быть задекларирована. Пока этого не произошло, это напоминает деятельность ради самой деятельности".

Эксперт акцентирует, что ту же оспу удалось победить, потому что сам возбудитель мало изменчивый. И в свое время получилось за короткий период вакцинировать тот пул, который позволить достигнуть ситуации – ноль заболевших. К тому же, оспа – человеческая (антропогенная) инфекция, которой не болеют животные.

"В случае с ковидом всё иначе. Есть подозрения на тех же летучих мышей, от которых якобы пошел вирус. К тому же, сейчас существует много видов коронавирусов. И каждый под действием вакцинации, которая начинает давить на популяцию вирусов, старается выжить. Противодействуя иммунитету. И размножаться в человеке. Если человек защищается, то и коронавирус защищается путем изменчивости и появлению новых штаммов. На которые имеющиеся вакцины не действуют. Это неизбежно приводит к, по сути, искусственной селекции новых штаммов и ускорению процесса заражения", – считает эксперт.

Он согласен с теми учеными, которые говорят, что необходимо сконцентрировать усилия на защите иммунизации уязвимых групп, их более четкой идентификации (среди молодых тоже есть уязвимые – те же диабетики). И вакцинировать именно их. С параллельным увеличением ресурсов системы здравоохранения, которая в последнее время практически везде испытывает катастрофическую нагрузку.

Упор на вакцинацию делается сейчас более чем активно. Но она не дает гарантированной защиты

Врач, блогер, писатель Наталья Николаева размышляет следующим образом, что у ВОЗ работа такая – надо что-то делать, хоть что-нибудь, а там будет видно. Собственно, как и у всех чиновников всего мира сейчас. Поэтому часто и делают что попало. По поводу сложившейся ситуации, тут уже законы эпидемиологии работают – власть сейчас не сильно на это может повлиять. Карантинные мероприятия очень условные и так же условно соблюдаются людьми — часто для видимости. Ввести что-то более жесткое уже не получится.

По мнению врача, вход куда-либо, проезд по сертификатам — это только для стимуляции вакцинации. А в противоэпидемическом плане это ничего не даст.

"Упор на вакцинацию делается сейчас более чем активно. Но она не дает гарантированной защиты. Люди болеют всё равно, заражают дальше. Почему такие высокие цифры заболеваемости у нас именно сейчас, я не знаю. Предположительно, она должна быть меньше, это и специалисты по инфекционным болезням говорили. Но что-то пошло не так", – отмечает Наталья Николаева.

По ее словам, у нас на начало волны было примерно 20% восприимчивого населения. А это около 8 миллионов. То есть, болеть есть кому. Но болеют почему-то слишком массово и сразу.

"Плюс еще и тестируют очень много, поэтому выявляемость больше, – продолжает врач. – Болеет больше детей, чем в первые волны, хотя и легко, но статистику добавляют. Смертность высокая за счет пожилых людей. Тут надо еще смотреть, как она коррелирует со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Я не знаю, кто попадает в статистику: инфаркт с ковидом, или ковид с инфарктом".

Наталья Николаева уверена, что максимальный упор следует делать на вакцинацию группы риска – пожилых людей. Информировать их, стимулировать. А не запугивать остальных и гнать молодежь на вакцинацию ради количества.

"Хоть эффективность и не достаточная, но что-то, возможно, это дало бы и сейчас, – рассуждает врач. – И изначально, когда был ажиотажный спрос, следовало не вакцинировать всех подряд, переболевших в том числе (а некоторые из них бежали на вакцинацию, буквально расталкивая локтями пожилых граждан), а – не болевших. Тогда на сейчас процент вакцинированных, защищенных хоть как-то, был бы выше. Возможно... Ну, а теперь уже будем ждать, когда эпидемия сама закончится. Если мы вышли на плато по госпитализированным, дальше должно быть снижение. К декабрю, в любом случае, или ишак сдохнет, или падишах помрет".

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